الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم: بيعملوا عليّ حملات!

اكدت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، إنها تتعرض لحملات من اشخاص مجهولين عبر السوشيال ميديا، بعد استكمالها أعمالها المتعاقدة معها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، في الوقت الذي ستواصل فيه دعم أهالي قطاع غزة عبر حساباتها على السوشال ميديا.
قالت نادين خلال تواجدها في باريس منذ أيام للقيام بالتزاماتها التي كانت تعاقدت فيها مع عدد من الشركات المهمة: “بعتذر عم حط هيدا البوست يلي كان لازم ينزل من 10 أيام بس الظروف ما كانت ملائمة طبعاً وما كان إله مكان أبداً”.
تابعت: “بعيداً عن القضية يلي كلنا مؤمنين ومتعاطفين ومتمسكين فيها وعم نعمل جهدنا حتى ندعم الأبرياء المدنيين بفلسطين من خلال صفحاتنا بس مجبورة نزل هيك لسببين لأنه عم يعملوا علي حملات فولو وانفولو حسابات وهمية وريبورت كتير.. وطبعاً نحنا ملزمين نكفي شغلنا والتزاماتنا ولكن ما رح نوقف دعمنا من خلال صفحاتنا”.