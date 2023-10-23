الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم: بيعملوا عليّ حملات!

اكدت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، إنها تتعرض لحملات من اشخاص مجهولين عبر السوشيال ميديا، بعد استكمالها أعمالها المتعاقدة معها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، في الوقت الذي ستواصل فيه دعم أهالي قطاع غزة عبر حساباتها على السوشال ميديا.

قالت نادين خلال تواجدها في باريس منذ أيام للقيام بالتزاماتها التي كانت تعاقدت فيها مع عدد من الشركات المهمة: “بعتذر عم حط هيدا البوست يلي كان لازم ينزل من 10 أيام بس الظروف ما كانت ملائمة طبعاً وما كان إله مكان أبداً”.

تابعت: “بعيداً عن القضية يلي كلنا مؤمنين ومتعاطفين ومتمسكين فيها وعم نعمل جهدنا حتى ندعم الأبرياء المدنيين بفلسطين من خلال صفحاتنا بس مجبورة نزل هيك لسببين لأنه عم يعملوا علي حملات فولو وانفولو حسابات وهمية وريبورت كتير.. وطبعاً نحنا ملزمين نكفي شغلنا والتزاماتنا ولكن ما رح نوقف دعمنا من خلال صفحاتنا”.