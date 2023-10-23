شكرا لبحثكم عن خبر ليست خرافات...رش الملح في أركان منزلك كل يوم معجزة ستفعلها يوميا..لن تصدق ما سيحدث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - هناك بعض الادعاءات والأقاويل الشهيرة بشأن أهم فوائد الملح في طرد الطاقة السلبية من المنزل، كما أنه كان هناك بعض الأقاويل بخصوص أن الملح يساهم في طرد الحسد وكان في العصر القديم علاج فعّال

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لبعض الأمراض مثل مشاكل الظهر والجهاز التنفسي وكان يُنصح به كعلاج للكثير من المشاكل، ولكن ظهر بعض الأشخاص الذين شككوا في هذا الأمر معللين أن في الأمر بعض الحرمانية بشأن قضاء الملح على الطاقة السلبية وطرده لكل أنواع الحقد والحسد.

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ما هي أهم فوائد الملح في طرد الطاقة السلبية؟

يمكنك استخدام الملح في طرد الطاقة السلبية من خلال تنظيف المنزل من جميع أرجائه بالملح وخاصة الأرضيات والغرف التي يكثر بها تواجد الأشخاص باستمرار.

هناك بعض الأقاويل بشأن الملح لا يدمر الطاقة السلبية بعد امتصاصها وإنما يعمل على تخزينها لديه ولذلك يجب التخلص من الملح فوق الشعور بشعور نفسي جيد.

وضع كوب كبير من الماء بالملح أو الملح فقط في ركن غرفة الجلوس والتي يرتاد عليه الضيوف يعمل على سحب المشاحنات والمشاعر السلبية وتبديلها بمشاعر حسنة.

كما أنه طارد قوي للحشرات الصغيرة من المنزل إذ أن رائحته غير محببة بالنسبة للحشرات وبالتالي منزل خالي من الحشرات هو منزل يبعث الطمأنينة في النفس.

ولكن يجب تهوية المنزل باستمرار أيضًا حتى يتجدد الهوائد فوضع الملح في أرجاء المنزل فقط لا يحل المشكلة مع هواء غير متجدد.

طرق التخلص من الطاقة السلبية في المنزل

تجديد هواء المنزل باستمرار لأن الهواء أيضًا يمتص كمية كبيرة من الطاقة السلبية التي تحدث بسبب المشاحنات في المنزل ولذلك يجب تجديده.

ترتيب الأغراض والملابس باستمرار وبدون تكدس لأن منظرها وهو متكدس يبعث في النفس شعور غير طيب مما يؤدي إلى الشعور بمشاعر سلبية.

التخلص الفوري من أي رموز تدل على الحزن أو الموت من المنزل حيث أن هذه أكبر عوامل تكوّن المشاعر السلبية.

اختيار ديكورات تدل على الراحة وألوان مفرحة حتى تبعث في النفس الطمأنينة والسكون واملأ المنزل بالنباتات والمناظر الطبيعية التي تزيد من شعورك بالأمل.