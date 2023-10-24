شكرا لبحثكم عن خبر اوعي تكوني بترميها!.. فوائد مذهلة لقشور الليمون هتندمي انك معرفتهاش من زمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - فوائد قشور الليمون، كلنا جميعا نعشق الليمون ونعشق تناوله كأحد أنواع العصير الفريش سواء كان باردا بالثلج او ساخن، كما أن ربات المنزل لاتستغنى عن الليمون أبدا ودائما وأبدا ما تجده داخل مطبخها نظرا لتعدد استخدامه في الأطعمة التي تحضرها يوميا لأسرتها، أضافة إلى إمتلاك الليمون العديد من العناصر المفيدة جدا لصحة الانسان مثل الكالسيوم والألياف والبوتاسيوم والفيتامينات، هذا هو مايعرفه الجميع عن عن الليمون وفوائده ولكن هناك فوائد أخري لن تخطر على بال أحد لقشور الليمون سنذكرها لكم من خلال السطور التاليةفوائد قشور الليمون

قشور الليمون يمكنك استخدامه في تنظيف لوحات التقطيع من الجراثيم.

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قشور الليمون بمكنك اضافتها داخل غسالة الصحون للتخلص من اي روائح كريهة او جراثيم.

اذا كنتي تعاني من خروج رائحة كريهة من الثلاجة فعليكي لوضع قشور الليمون داخل الثلاجة لتقضي عليها.

يمكنك استخدام قشور الليمون في تنظيف الارضية بشكل مذهل وفعال.

اذا كنتي تعاني من وجود حشرات داخل منزلك فعليكي استخدام كمية من قشور الليمون بالاضافة إلى بيكربونات الصوديوم على الارض للتخلص منها ثم ضعي بعضها على الأبواب لمنع أي حشرة من الدخول مجددا.فوائد قشور الليمون للبشرة

يمكنك سيدتي استخدام قشور الليمون للحصول على بشرة نقية خالية من البقع والتجاعيد، وذلك من خلال اخلطي ملعقتين من قشور الليمون المطحون مع ملعقة من الزباي ثم ضعي الخليط على وجهك وانتظري النتيجة.