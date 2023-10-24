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يزيد بن سلمان - الرياض - زيت الزيتون يكون من الزيوت الخطيرة التي يحذر منها العديد من الأطباء، كما أن زيت الزيتون على الرغم من أن له الفوائد الكثيرة في مختلف الاستخدامات سواء كان في حالات الطعام أو الشراب أو في حالات الدهان، وغيرها من الاستخدامات المختلفة ولكنه في بعض الأحيان يسبب الكثير من الأضرار وهذا يرجع الى سوء استخدامه او الافراط في الاستخدام ، لهذا السبب سوف نوضح لكم مجموعة من الأضرار التي يسببها زيت الزيتون عند تناوله على الريق بشكل يومي. خطورة استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة: في حال تناول زيت الزيتون بشكل خاطئ فان هذا الأمر سوف يؤدي الى الكثير من المشاكل ومن ضمنها: ربما يسبب زيت الزيتون نوع من الحساسية وهذا يظهر في هيئة اكزيما على البشرة، ومن الممكن أن يؤثر على سمك الجلد . يعتبر زيت الزيتون من ضمن الزيوت الثقيلة التي تؤدي على سد مسامات البشرة لذلك لابد من الانتباه عند وضعه على الجلد لأن هذا يؤدي الى عجز البشره.

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التوقف عن زيت الزيتون والرجوع إلى الطبيب في حال ظهور أي من هذه المشاكل أضرار زيت الزيتون الصحية: من اشهر الأضرار التي تظهر عند تناول زيت الزيتون هو الإصابة بمرض السكري لأنه يعمل على تقليل مستوى سكر الدم. ظهور مشاكل في الجهاز الهضمي وهذا يظهر بشكل كبير في حال الإفراط في تناولها.

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أن التجارب اثبتت أن تناول زيت الزيتون يؤدي الى سد الشرايين •يعمل على تقليل افراز العصاره الصفراوية وهذا يكون مشكلة كبيرة ولهذا السبب لابد من البعد عن تناول زيت الزيتون قدر الامكان وخاصه على الريق. iframeيسبب الوفاة” خطورة استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة فإنك تحوله إلى سم قاتل شارك على ...

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