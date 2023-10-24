شكرا لبحثكم عن خبر الوصفة التي تبحث عنها المرأة السعودية..هتخليك ملكة جمال شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تعد المرأة السعودية من أكثر النساء إستخدام لأدوات التجميل، وعلى مدى عشر سنوات الأخيرة تربعت السعودية قائمة أكبر مستهلك لمستحضرات التجميل في الشرق الأوسط، وفي كل يرتفع الإنفاق السعودي على أدوات التجميل بشكل كبير، فبعد أن كان إجمالي الإنفاق في 2015 ما يقارب 500 مليون دولار أمريكي، وفقا للهيئة السعودية العامة للجمارك، فقد ارتفع في 2018 إلى أكثر من مليار دولار أمريكي في عام 2018.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات أدوات التجميل في 2022 إلى إلى 5.5 بلايين دولار أميركي، إذا هذه الأرقام تجعل المرأة السعودية أكثر نساء الوطن العربي، والخليج بشكل خاص، اهتمامآ بجمالها وحفاظا على بشرتها على وجه الخصوص، حيث تركز السعوديات على الاهتمام والعناية بالبشرة من حيث الترطيب والتفتيح والتقشير، لذلك سنقدم اليوم في هذا المقال للنساء السعوديات، خصوصا الفتيات في مرحلة الشباب، وصفة طبيعية توفر عليهم التكاليف المالية الباهظة وتحقق لهن حلم تفتيح البشرة لتصبح بيضاء كالثلج وإزالة التجاعيد والبقع خلال وقت قصير من استخدام هذه الوصفة التي تمتاز أيضاً بأنها آمنة وليس لها آثار جانبية، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة وتتكون فقط من “النشا، والفازلين”، وهي مواد لا يكاد يخلوا منها أي منزل.مكونات وصفة الفازلين والنشا في تفتيح البشرة

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على الرغم من وجود الكثير من مستحضرات التجميل التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من المشاكل التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة إلا أنها يكون سعرها عالي جداً بالإضافة إلى أنها مفعولها لا يستمر طويلا لأنها تعمل على تفتيح الطبقة الخارجية للبشرة فقط، كما أنها قد يكون لها أثار سلبية في بعض الحالات بسبب المواد الكيميائية التي تحتوي عليها، أما الوصفات الطبيعية، خصوصا وصفة النشا والفازلين، فهي مواد طبيعية آمنة الاستخدام، وتمتاز بأنها تعالج المشكلة من الأساس ولذلك تستغرق بعض الوقت لكي تظهر النتيجة ولكن النتيجة تكون مرضية ومدهشة، ومكونات وصفتنا لهذا اليوم هي كالتالي:

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– ملعقتين من النشا.

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– ملعقة ونصف من الفازلين.

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– ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.

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– ملعقة من زيت اللوز المر.

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– ربع كوب من ماء القرنفل المغلي.خطوات تحضير واستخدام وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة:

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– يجب اتباع الخطوات القادمة لكي تحصلي على نتيجة رائعة، وتتلخص الخطوات في:

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– يتم وضع جميع المكونات مع بعضها في طبق عميق.

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– يتم التقليب ثم نضع ماء القرنفل بالتدريج على الوصفة.

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– حتى نحصل على خليط مثل الكريم.

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– يتم وضع الكريم في علبة فارغة.

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– يتم أخذ كمية مناسبة منه ونضعه على البشرة أو أي أماكن داكنة أخرى.

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– يجب وضع الكريم قبل النوم على بشرة نظيفة.

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عوامل نجاح وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة

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من هنا سنتعرف في الخطوات التالية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خليط لبياض البشرة أو الجسم، وهي كالتالي:

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– يجب تنظيف البشرة وغسلها بغسول مرطب للبشرة.

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– استخدم منشفة معقمة لتجنب الميكروبات والجراثيم.

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– العمل على توزيع الكريم بالتساوي على الوجه والتدليك بعكس اتجاه عقارب الساعة