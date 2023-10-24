شكرا لبحثكم عن خبر قانوني سعودي يعلن من حق المرأة فسخ عقد النكاح إذا مارس زوجها هذا الأمر بشكل متكرر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - أوضح إبراهيم الآبادي المحامي والمستشار القانوني، أنه يحق للمرأة الحق طلب فسخ عقد النكاح، حال تضررها من كثرة حلف زوجها بالطلاق في حالة معينة.

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وقال الآبادي خلال برنامج “سيدتي”: “في حال كان الشخص غير مؤهل لإكمال الحياة الزوجية، يحق للزوجة طلب فسخ النكاح، أما بخصوص التعويض المادي عن الأذى النفسي الذي لحق بها فلا يمكن ذلك

وأضاف:” صاحب الحسم في نية الرجل في حلف الطلاق هي مسألة “القصد” من الفاعل سواء في الشرع أو القانون”.

وتابع: “إذا كان قصد بالحلفان إيقاع الطلاق فيقع الطلاق، الفقهاء قالوا من يحلف بالطلاق يقع الطلاق ومنهم قال أنه لا يقع إذا كان القصد منه المنع، أو التصديق أو الحث”، مشيرا إلى أن الكثير من العوائل والقبائل يتعاملون مع الحلف بالطلاق بنية الحث والمنع.

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