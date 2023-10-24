شكرا لبحثكم عن خبر شاهد فيديو لجنية التي أجبرت مقاول سعودي على إيقاف بناء مشروع كبير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تسببت قطة في توقف مشروع بناء في أحد مناطق المملكة، بعدما رفض المالك استكمال العمل حتى يتم نقلها من مكانها. وأظهر مقطع فيديو، قطة داخل حفرة في الأرض ترفض الخروج رغم عمل ممر لها. وقال موثق الفيديو، إنهم كلما اقتربوا من القطة دخلت في الحفرة، مضيفًا: “لنا يومين على هذه الحكاية، القطة لا تخرج ونحن لا نستطيع الدفن”.

: تسببت قطة في توقف مشروع بناء في أحد مناطق المملكة، بعدما رفض المالك استكمال العمل حتى يتم نقلها من مكانها. وأظهر مقطع فيديو، قطة داخل حفرة في الأرض ترفض الخروج رغم عمل ممر لها. وقال موثق الفيديو، إنهم كلما اقتربوا من القطة دخلت في الحفرة، مضيفًا: “لنا يومين على هذه الحكاية، القطة لا تخرج ونحن لا نستطيع الدفن”. شاهد بالفيديو: الجنية التي اجبرت مقاول سعودي على ايقاف بناء مشروع كبير

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