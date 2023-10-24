شكرا لبحثكم عن خبر تحذير عاجل من الأرصاد: الطقس ال 72 ساعة المقبلة منخفض جوي يضرب البلاد والأمطار رعدية قوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - يشهد الطقس في الساعات الـ 72 القادمة تغيرات بارزة، حيث من المتوقع سقوط أمطار في العديد من المحافظات مع انخفاض درجات الحرارة على سبيل المثال، من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في محافظة كاترين حوالي 12 درجة مئوية فقط وفيما يتعلق بالتوقعات للطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلاً نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية أما السواحل الشمالية الشرقية فسوف يكون الطقس لطيفًا أما في جنوب الصعيد فمن المتوقع أن يكون الجو حارًا في الأمسيات وأثناء الليل، ستكون الأجواء لطيفة في أوائل الليل ومائلة للبرودة في أواخر الليل في مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وفي مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، سيكون الطقس لطيفًا تلك هي التوقعات الجوية للساعات الـ 72 القادمة والتي تشير إلى تغيرات في درجات الحرارة وتساقط الأمطار في بعض المناطق.خصصت هيئة الأرصاد الجوية بعض التنبيهات حول الظواهر الجوية المتوقعة، حيث من المتوقع تكوّن شبورة مائية في ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة تلك التي تقع بالقرب من المناطق المائية والمستنقعات تلك الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، ومن المهم أن يكون السائقون حذرين ويقيمون سرعتهم بناءً على مدى الرؤية المتاحة لديهم تنتشر هذه الظاهرة في المناطق الساحلية الشمالية الغربية وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء لذلك، يجب أن يكون الأفراد على استعداد للتعامل مع تلك الظروف الجوية والالتزام بالإجراءات الوقائية عند القيادة، وخاصة عند انخفاض مستوى الرؤية، لتجنب الحوادث وضمان السلامة على الطرق.

سقوط أمطارسقوط أمطار

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الحالة الجوية المتوقعة في مناطق مصر ودرجات الحرارة لليوم من المتوقع أن يكون الطقس مائلاً للحرارة نهارًا في القاهرة والعاصمة الإدارية ومناطق أخرى، بينما ستكون الليالي باردة إلى معتدلة وهنا بعض درجات الحرارة المتوقعة:القاهرة: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

العاصمة الإدارية: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 211 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 200 درجة مئوية.

الغردقة: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

شرم الشيخ: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 244 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

هذا يشير إلى أن الطقس سيكون معتدلاً مع انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق ويتوجب على الأشخاص أخذ هذه المعلومات في اعتبارهم عند التخطيط لأنشطتهم في الهواء الطلق أو خلال القيادة، مع الاهتمام بمتابعة النشرات الجوية لتحديثات أكثر تفصيلاً.