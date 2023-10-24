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يزيد بن سلمان - الرياض - ربما لا يوجد الجبن أفضل من الجبن المطبوخ باليد. لا أحد يمكن شراؤها يمكن أن تتنافس مع الجبن محلية الصنع. بالإضافة إلى ذلك ، هذا المنتج الرائع سهل التحضير. حسنا

، كيف نفعل ذلك ، اقرأ في هذا الاستعراض. محتوى الوصفة: إذا كان طبخ الجبن في المنزل شائعًا تمامًا ، فهذا اليوم يعد إنجازًا حقيقيًا لا يمكن لجميع ربات البيوت إنجازه || للخبر بقية في وبما أن العملية نفسها ، من حيث المبدأ ، ليست شاقة ، فإنها تتطلب الكثير من الوقت. لكن النتيجة تستحق العناء. يتم الحصول على المنتج مع طعم لا تضاهى ، دون مكونات الإنتاج الضارة والمواد المضافة. لذلك ، نحن نقدم لاختبار قوتك وجعل الجبن محلية الصنع. والمبستر من العبوات والأكياس البلاستيكية.

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إذا لم تكن هناك طريقة للعثور على الحليب محلي الصنع ، فقم بشرائه في سوبر ماركت ، ولكن بأسمن وله عمر افتراضي أدنى. يحتوي الجبن الجاهز عادة على الكثير من الدهون ، لذلك ، لإعداده ، يجب أن يكون المنتج الأولي أكثر رقة وزبدًا.

سوف تنضج الجبنة فقط عندما تكون كتلتها 500 غرام على الأقل. أجبان محلية الصنع عادة ما تكون أكثر ليونة من تلك التي تم شراؤها. صلابته تعتمد على الضغط القوي للصحافة. لذلك ، كلما كان أثقل ، كلما صعب الجبن. في حالة عدم وجود شكل خاص للجبن ، يمكنك استخدام مقلاة عميقة الدسم أو مصفاة عادية أو شبكة.

يتم تخزين الجبن الجاهز في منشفة قطنية أو في كيس ورقي في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 7 أيام. يمكن استخدام ما تبقى من مصل اللبن لصنع الفطائر ، ولعجين الخميرة أو لأوكيروشكا على مصل اللبن. تكنولوجيا لصنع الجبن في المنزل طبخ الجبن هو في الواقع أكثر واقعية مما يبدو للوهلة الأولى. تتطلب الجبن الصلب فقط المعدات والمعدات والمكونات الخاصة ، والتي لا يمكنك شراؤها من كل سوبر ماركت. لوداعا للجبن الجاهز.. إليكِ أسهل وأسرع طريقة لتحضير الجبن اللذيذ في المنزل!