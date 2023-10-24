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يزيد بن سلمان - الرياض - لا شك أن زيت الزيتون يعتبر من أكثر الزيوت الطبيعية المفيدة لصحة جسم الإنسان، حيث اشتهر زيت الزيتون منذ آلاف السنين باستخدامه في العديد من الأغراض العلاجية والطبية، وذلك نظراً لأنه يحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الهامة لتعزيز صحة الجسم وهو ما يجعله يساعد بشكل فعال في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية المختلفة، وسوف نتعرف معكم من خلال هذا التقرير على فوائد مذهلة لزيت الزيتون على صحة جسم الإنسان وفقاً لدراسات طبية حديثة.فوائد ملعقة زيت الزيتون

فوائده لا تنتهي.. ملعقة وحيدة من زيت الزيتون تنقذ حياتك وتحميك من مرض خطير

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أثبتت إحدى الدراسات الطبية التي أجريت حديثاً أن تناول نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون بشكل يومي يساعد على خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 20% تقريباً وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حيث يحتوي زيت الزيتون على حمض الأوليك الدهني الذي يساهم بشكل مذهل في تقليل فرص الإصابة بالالتهابات وهو ما يحمي جسم الإنسان من العديد من المخاطر الصحية.وأوضح الباحثون أن زيت الزيتون يمتلك فوائد صحية رائعة على القلب والأوعية الدموية، حيث يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 5% وهي الأمراض التي تعتبر من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة، وذلك نظراً لأن زيت الزيتون يمتلك قدرة كبيرة على خفض مستوى الكوليسترول الضار والسيطرة على ضغط الدم والحد من ارتفاعه.كما أشارت الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة إلى أن زيت الزيتون يعتبر مفيد للغاية لكبار السن لأنه يعمل على تحسين الوظائف الإدراكية لديهم بفضل احتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، كما يساعد في علاج التهابات المعدة وتقرحاتها، فضلاً عن أنه يعمل على التخلص من مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والإمساك وعسر الهضم وغيرها.

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