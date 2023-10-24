شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدقوا ماهي!.. اشهر ملياردير سعودي يهدي محمد صلاح هدية تكفيه مدى الحياة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - في ظل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، يتذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة حدثت للنجم المصري محمد صلاح في النسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في روسيا عام 2018.بعد مباراة منتخبي مصر والسعودية في كأس العالم "روسيا 2018

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قدم الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي هدية مفاجئة للنجم محمد صلاح. انتهت المباراة بفوز السعودية بهدفين مقابل هدف واحد، وكان صلاح هو من سجل هدف مصر الوحيد وأبدع في اللقاء

. وبالتالي، حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في المباراة. ومع ذلك، فاجأ الجميع صلاح برفضه الاحتفال بالفوز، نظرًا لأنه سجل هدفه في شباك فريق عربي شقيق. كما رفض صلاح تسلم الجائزة من الشركة الراعية للبطولة، لأنها تنتج مشروبات كحولية

. وأعلن دخيل الأحمدي عن هدية لصلاح من خلال تغريدة على تويتر، حيث قال: "أنا فخور بتقديم هدية بسيطة للنجم العالمي محمد صلاح، وهي عبارة عن 10 نخلات من تمرة عجوة المدينة. ستصل هذه الهدية إلى مقر إقامة صلاح وستستمر ثمارها مدى الحياة

. وسيكون وصول هذه الهدية رسالة عفوية للعالم بأسره عن سماحة ديننا وامتناعنا عن استلام الجوائز المقدمة من شركات الخمور". محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قد تلقى هدية ثمينة من مواطن سعودي في تكريم لإنجازاته الرياضية. وقد قرر المسؤول السعودي إهداء صلاح قطعة أرض في مكة المكرمة

، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. وتعتبر هذه الهدية الأخيرة إضافة إلى قائمة الجوائز والتكريمات التي حصل عليها صلاح، حيث يُعتبر من أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم حالياً. وقد أبدى صلاح سعادته البالغة بهذه الهدية،