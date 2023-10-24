اكتشفوا الفاكهة السحرية التي تحارب الحصوات الكلوية وتنقي جسمك من السموم!"

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يزيد بن سلمان - الرياض - تعد تنظيف الكلى والكبد من الأمور الضرورية التي يجب أن يهتم بها الشخص للحفاظ على الأجهزة الحيوية في الجسم للقيام بوظائفها. كما أنها مليئة بالمركبات المضادة للالتهابات مثل الإندولات وهي مصدر ممتاز للألياف. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام القرنبيط المهروس بدلاً من البطاطس للحصول على طبق جانبي منخفض البوتاسيوم.

التوت الأزرق مليء بالعناصر الغذائية وهو أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي يمكنك تناولها. على وجه الخصوص ، يحتوي التوت الحلو على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، والتي تحمي من أمراض القلب وب أنواع السرطان والتدهور المعرفي ومرض السكري

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