شكرا لبحثكم عن خبر “هل تكون الثامنة لميسي” ترتيب واهم المرشحين وحقيقة تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية 2023 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - ترتيب الكرة الذهبية 2023، يتواجد اللاعب المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 والتي تقدم لأفضل لاعب في العالم، وفقًا لما أعلنته مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، والتى ضمت 30 لاعبا، أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد التانجو وإنتر ميامي الأمريكي وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي و كيليان مبابي و كريم بنزيما وكيفين دى بروين، وتدولت الاخبار حول تسريبات لاسم الفائز للكرة الذهبية لهذا العام وسنتعرف على كل تلك التفاصيل خلال موقعنا الاخباري بلد نيوز.

ترتيب الكرة الذهبية 2023

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وسيتم إقامة حفل الكرة الذهبية 2023 خلال الايام القادمة وتحديدا يوم 30 أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وسيتم خلال الحفل تقديم الجائزة المرموقة إلى أفضل لاعب في العالم، وتشير التسريبات الصحفية إلى اقتراب ليونيل ميسي من الجائزة للمرة الثامنة في مسيرته بعدما قاد منتخب الأرجنتين للقب كأس العالم 2022 في قطر.

المرشحين للكرة الذهبية

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 كالتالي..

1 – محمد صلاح – ليفربول.

2 – جمال موسيالا – بايرن ميونخ.

3 – جوشكو جفارديول – لايبزيج ومانشستر سيتى.

4 – أندريه أونانا – مانشستر يونايتد.

5 – كريم بنزيما ريال مدريد واتحاد جدة السعودى.

6 – بوكايو ساكا – أرسنال.

7 – كيفين دى بروين – مانشستر سيتى.

8 – جود بيلينجهام – ريال مدريد.

9 – برناردو سيلفا – مانشستر سيتى.

10 – كولو موانى – إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان.

11 – إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي.

12 – كفارا تسيخيليا – نابولي.

13 – روبن دياز – مانشستر سيتي.

14 – نيكولو باريلا – إنتر ميلان.

15 – إيمليانو مارتينيز – أستون فيلا.

16 – ياسين بونو – إشبيلية والهلال.

17 – فينيسيوس جونيور – ريال مدريد.

18 – مارتين اوديجارد – أرسنال.

19 – جوندوجان – مانشستر سيتي وبرشلونة.

20 – جوليان ألفاريز – مانشستر سيتى.

21 – ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

22 – أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد.

23 – رودري – مانشستر سيتي.

24 – روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة.

25 – لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان.

26 – كيليان مبابي – باريس سان جيرمان.

27 – هاري كين – توتنهام.

28 – لوكا مودريتش – ريال مدريد.

29 – فيكتور أوسيمين – نابولي.

30 – كيم مين جاي – نابولي.

تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية

نشرت صحيفة سبورت الإسبانية ، تقريرا تؤكد فيه إن مجلة فرانس فوتبول أبلغت ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، أنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023.

وستقيم مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية التي تقدم الجائزة حفل إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز، يوم 30 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس، وتحديدًا في مسرح دي شاتيليه.

معايير الكرة الذهبية 2023

اعلنت مجلة فرانس قوتبول بان يتم اختيار الفائز علي حسب الأداء الفرديل ولطابع الحاسم والمثير للمتنافسين، بالاضافة الي الجانب الجماعي والألقاب التي فازوا بها وجودة اللاعب والتزامه باللعب النظيف.

ستعلن المجلة الفرنسية عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في حدث يقام في باريس، العاصمة الفرنسية، في 30 أكتوبر الحالي، وبذلك يتأجل حلم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول المصري، في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام جديد على الأقل.

تم البدء في العد التنازلي الخاص بحفل جائزة الكرة الذهبية وذلك للعام الحالي 2023 والذي سوف يتم اقامته في مسرح شاتليه وذلك في باريس وسيكون في يوم الاثنين الموافق الثلاثون من اكتوبر 2023.