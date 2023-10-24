شكرا لبحثكم عن خبر اكتشف الطريقة السحرية للتخلص من الشمع المتراكم في الأذن بسهولة ودون ألم .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تراكم شمع الأذن ويصبح من الأمور المزعجة، وقد يذهب البعض إلى الطبيب لعمل غسيل للأذن للتخلص من الشمع الموجود بالأذن، لذا سنقدم لكم طريقة التخلص من شمع الأذن بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب، لكن لا يمكن ان نجهل قيمة شمع الأذن في الحفاظ على الأذن، لذا لا ينصح بإزالة الشمع الداخلي الموجود في الأذن الداخلية، بينما إذا كنت تعاني من تراكم شمع الأذن المفرط لأنها قد تؤدي إلى التأثير بالسلب على طبلة الأذن والطبقات الداخلية للأذن.

إذا كنت تعاني من مشكلة تراكم الشمع المفرط وتبحث عن أفضل طريقة للتخلص منه، دون الذهاب إلى الطبيب، عليك إتباع بعض الطرق الآمنة للتخلص منه في المنزل، ومن أفضل هذه الطرق:

اقراء ايضاً :

تليين الشمع

يتم شراء قطرة للأذن بحيث تساعد في تليين شمع الأذن، ويفضل اختيار قطرات تليين الشمع التي تحتوي على المكونات التالية:

زيوت معدنية.

جلسرين.

زيت الأطفال.

بيروكسيد الهيدروجين.

بيروكسيد.

محلول ملحي.

طريقة تنظيف الاذن

في البداية يفضل النوم على احد الجانبين عند تنظيف الأذن لسهولة وضع قطرة الأذن.

بعد ذلك نقوم بوضع بعض قطرات في الأذن.

ننتظر فترة بسيطة ثم نقوم بشطف الأذن بالطريقة الاعتيادية.

يفضل قبل البدء في استخدام عبوة القطرة قراءة التعليمات المدونة على العبوة أو مراجعة الطبيب قبل استخدامها.

ري الأذن

توصى بالحرص الشديد عند تجربة هذه الطريقة في المنزل لتجنب إلحاق أي ضرر بالأذن، ومن الأفضل استشارة الطبيب حول نوع المحلول الملحي المناسب للأذن واتباع الخطوات التالية:

في البداية، يجب أن تميل رأسك قليلاً في الاتجاه المعاكس لتصريف المحلول الملحي.

ثم، قم بملء حقنة بدون إبرة بالمحلول الملحي وضعها في الأذن.

ثم، قم بميل رأسك قليلاً في الاتجاه الآخر لتسهيل تصريف السائل المتكون.

يجب التأكد من أن درجة حرارة الماء المستخدم في الحقنة مناسبة ولا تكون ساخنة لتجنب الدوار أو إلحاق أي ضرر بالأذن.

من الأفضل استخدام قطرة تليين الأذن قبل استخدام هذه الوصفة بيومين للحصول على أفضل النتائج.

الأذن هي عضو حساس، لذا فمن المهم تنظيفها بعناية لتجنب حدوث أي ضرر. فيما يلي بعض الطرق الطبيعية لتنظيف الأذن:

استخدام زيت الأطفال أو زيت الزيتون:

يساعد زيت الأطفال أو زيت الزيتون في ذوبان شمع الأذن وتسهيل خروجه من الأذن بسهولة.

لتطبيق هذه الطريقة، ضع بضع قطرات من الزيت في الأذن المتضررة، ثم اتخذ وضعية الاستلقاء على جانبك المتضرر لمدة 10-15 دقيقة.