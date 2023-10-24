شكرا لبحثكم عن خبر تشغيل الواتساب بدون انترنت 2023 بعد التحديث “طريقتين مختلفين” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - سيكون للتحديث الجديد لتطبيق الواتساب الذي تم إطلاقه في بداية عام 2023 تأثير كبير على المستخدمين، تم إضافة ميزة جديدة في الواتساب تسمى “proxy” أو “الوكيل” بالعربية، يتم استخدام الوكيل في الواتساب لإدخال اسم خادم الوكيل، ويتيح للمستخدمين الوصول إلى الإنترنت عندما يتم حظر تطبيق الواتساب في بلدهم، قدمت الواتساب مجموعة من الخوادم الوكيلة التي تعمل كبوابات بديلة بين مستخدمي الواتساب والإنترنت، وتستخدم عادة لقطع الاتصال مع الخوادم التقليدية.

تشغيل الواتساب بدون انترنت عن طريق ميزة الأجهزة المرتبطة ببساطة، يمكنك الوصول إلى خيار “الأجهزة المرتبطة” في قائمة إعدادات واتساب بنقرة واحدة. بمجرد النقر على هذا الخيار، ستظهر لك صفحة جديدة تسمى “استخدام واتساب على أجهزة أخرى”. من هناك، يمكنك توصيل هاتفك بأي جهاز كمبيوتر آخر. هذا سيتيح لك استخدام حسابك على الواتساب على ما يصل إلى أربعة أجهزة إضافية، دون الحاجة للاتصال المستمر لهاتفك بالإنترنت. يشبه هذا الميزة قدرات منافسه التيليغرام، حيث يمكن استخدام حساب التيليغرام عبر إصدار الويب بدون الحاجة لهاتف متصل

اقراء ايضاً :

. // The Abandoned Village - Sand Invasion 00:44 00:16 / 00:46 Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Share Vidverto Player سوف تستمر “الأجهزة المرتبطة” في استقبال الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الأساسي. والأمر الجيد هو أنه ليس عليك الاعتماد على الاتصال المستمر لهاتفك بالإنترنت لاستخدام واتساب على الأجهزة المرتبطة. هناك أيضًا حاجة لتسجيل حسابك على واتساب وربطه بالأجهزة الجديدة التي ترغب في استخدامها مع هاتفك الخاص

. ميزة الوكيل proxy في واتساب لتشغيل واتساب بدون انترنت ميزة الوكيل proxy في واتساب لتشغيل واتساب بدون انترنت رغم عدم تضمين هذه الميزة الجديدة تحسينات لدردشات ومحادثات الواتساب، إلا أنه الآن يدعم ميزة الوكيل، التي تتيح للمستخدمين الاتصال بتطبيق الواتساب حتى عندما يكون الإنترنت غير متاح أو تم حظر الواتساب في بلدهم. ومن المهم ملاحظة أن استخدام الوكيل للاتصال بالواتساب لن يؤثر على خصوصية الرسائل، حيث يتم تشفير الرسائل من طرف إلى طرف.

باختيار وكيل واحد فقط، يمكنك الآن الاتصال بتطبيق الواتساب باستخدام خوادم تم إنشاؤها من قبل متطوعين ومؤسسات حول العالم، والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص من التواصل مجانًا. ومع ذلك، قد يكون هناك اختلاف في سرعة وسلاسة الاتصال عند استخدام وكيل، وقد لا تتوفر بعض الخيارات، مثل: المكالمات الفيديو. ملاحظة: هذه الميزة متاحة لنظامي التشغيل Android و iOS. كيفية تشغيل الواتساب بدون انترنت لاستخدام هذه الوظيفة ، اتبع الخطوات التالية: حدث تطبيق WhatsApp الى أحدث نسخة. شغل تطبيق الواتساب

. اضغط على النقاط الثلاث في الأعلى. ادخل إلى الإعدادات. افتح خيارات استخدام البيانات والتخزين. انتقل لأسفل القائمة إلى “ميزة الوكيل الجديدة”. اضغط على إعدادات الوكيل وفعل في المقدمة: استخدم البروكسي. اضغط على set proxy، ثم ضع الوكيل الخاص بك. كود وكيل واتساب مجاني للدول العربية 1- مصر: 156.218.122.170:8080 2- السعودية: 37.216.246.59:5678 3- فلسطين: 213.6.197.162:19000 4- قطر: 37.210.74.196:8080 5- الاردن: 109.107.155.3:8090 6- سوريا:46.161.196.225:8080 7- تركيا: 193.255.61.81:80 8- تونس: 196.203.83.249:9090 9- ليبيا: 165.16.46.67:8080 10- العراق: 185.184.197.108:5678 11- لبنان: 185.206.201.110:80 12- الامارات: 47.91.104.193:8080