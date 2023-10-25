مشروب منزلي يغنيك عن النظارات ويعزز بصرك بشكل مذهل! تناوله على الريق واستعد لرؤية نتائج مدهشة!

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يزيد بن سلمان - الرياض - توصلت دراسة طبية حديثة إلى فوائد رائعة يمنحها الزعفران للإنسان والأشخاص المرضى، خاصة تلك الأمراض المتعلقة بالتقدم في السن والوراثة، ومن بينها إعادة البصر لمن يفقده نتيجة التقدم في العمر

وأشارت الدراسة إلى أن الزعفران يحتوي على مضادات الأكسدة مثل "Crocin" و"Crocetin" التي تعمل على تقوية عملية إنتاج الخلايا وتبطئ الضمور البقعي المرتبط بالعمر. وبالتالي، يمكن للزعفران أن يعيد البصر إلى وضعه الطبيعي ويساعد في إعادة البصر لأولئك الذين يفقدونه بسبب التقدم في العمر أو الوراثة أو إرهاق العينين من خلال تعرضها لأشعة وموجات ضارة تصدر عن شاشات الأجهزة الإلكترونية.

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