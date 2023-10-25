طريقة عمل البيتزا في المنزل بخطوات سهلة ومكونات اقتصادية وطعم لذيذ لا يقاوم

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يزيد بن سلمان - الرياض - البيتزا هي من الأكلات المفضلة والتي تفكر فيها الأم عندما تواجه تحدي اختيار وجبة الغداء أو العشاء، وعندما تشعر بالحيرة في اختيار أصناف الطعام المناسبة، فتظهر أكلة البيتزا المفضلة لجميع أفراد الأسرة ويعشقها الصغار والكبار، ومحببة لجميع أفراد عائلتك، سيكون خيار عمل البيتزا في البيت هو الأفضل من حيث التوفير ومن حيث ضمان تناول وجبة شهية وصحية وتتحكمي في الحشو الذي تريدي تقديمه لأطفالك وإليك طريقة عمل البيتزا في البيت بخطوات بسيطة لتسعدي جميع أفراد أسرتك.

طريقة عمل البيتزا في البيت مكونات عجينة البيتزا:

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1/2 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة سكر.

طريقة عمل عجينة البيتزا:

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قم بتحضير كوب من الماء الدافئ وأضف فيه الخميرة الفورية والسكر، ثم عليك بالتحريك جيدًا واتركها لمدة 10 دقائق حتى تبدأ بالتفاعل.

في وعاء كبير، ضع الدقيق والملح، ثم يتم إضافة الزيت الزيتون والماء.

أضف محلول الخميرة وقم بالتحريك جيدًا حتى تتكون عجينة.

قم بعجن العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح ملساء ومطاطية.

ضع العجينة في وعاء مدهون بالقليل من الزيت، ثم اغلق الوعاء واترك العجينة ترتاح لمدة ساعة.

بعد أن ترتاح العجينة، قم بفردها في صينية مناسبة وامدد العجينة في الصينية وادهن حوافها بزيت الزيتون.

مكونات صلصة البيتزا:

1 بصلة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

1/4 ملعقة صغيرة سكر.

1/4 كوب زيت زيتون.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 فصوص ثوم مهروس.

طريقة عمل صلصة البيتزا:

ضع بصلة مفرومة في وعاء وأضف الملح.

أضف معجون الطماطم والزيت الزيتون والفلفل الأسود.

أضف الثوم المهروس.

قم بالتحريك جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات.

يمكنك استخدام العجينة وصلصة البيتزا لإعداد وجبة لذيذة وصحية في المنزل.

طريقة تحضير البيتزا:

يتم فرد عجينة البيتزا في صينية خبز واغرزيها بشوكة لإنشاء ثقوب صغيرة.

ضعي صلصة البيتزا على العجينة.

أضيفي شرائح الزيتون وشرائح البصل فوق صلصة البيتزا.

قومي بتوزيع أنواع مختلفة من الجبن على العجينة.

رشي بعض الزعتر على البيتزا لإضافة نكهة إضافية.

قومي بخبز البيتزا في الفرن حتى تنضج، وقت الخبز يعتمد على درجة الحرارة وسماكة العجينة، ولكن عادةً ما يستغرق حوالي 30 دقيقة.

بهذه الطريقة البسيطة، ستحصلين على بيتزا الجبن اللذيذة التي يمكنك تناولها في أي وقت، هذه هي بيتزا الجبن ويمكنك تغيير الحشو حسب الرغبة حث يمكن اضافة اللحم المفروم أو السجق أو التونة أو المشروم والدجاج، مع إضافة جبن موتزريلا وجبن رومي واستمتعي بأحلى بيتزا في المنزل.

سر نجاح البيتزا في البيت

استخدمي دقيق طازج لعمل عجينة بيتزا طازجة وجيدة الجودة، يمكنك صنعها في المنزل أو شرائها جاهزة.

قبل وضع البيتزا في الفرن، تأكدي من تسخينه جيدًا على درجة حرارة عالية، عادةً ما يكون حوالي 200-220 درجة مئوية.

قومي بتوزيع المكونات بالتساوي على سطح العجينة لضمان توزيع نكهاتها بشكل متساوي.

اتبعي وقت الخبز الموصى به في وصفة البيتزا لضمان نضوجها بشكل جيد دون أن تحترق.

يمكنك تجربة مكونات حشو مختلفة وتنسيقها بشكل مميز حسب ذوقك الشخصي.

اختاري مكونات عالية الجودة مثل الجبن والصلصة والخضروات واللحم إذا كنت تستخدمها.

استخدمي صلصة البيتزا اللذيذة والتي تناسب ذوقك.

توجيه العناية والمتابعة لمراحل تحضير البيتزا تساهم في نجاحها.

تجنبي وضع كميات كبيرة من المكونات على البيتزا، حيث قد تؤدي إلى انهيار العجينة أو تجاوز النكهات.

مع تكرار تحضير البيتزا في المنزل، ستتعلمين كيفية تحضير البيتزا بطريقة مثلى وتعرفين ما يناسب أذواقك وعائلتك والحشو الذي يفضله كل شخص.