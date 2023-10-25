كل ارقام رجال الاعمال والجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات ماليه في السعودية 1445

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يزيد بن سلمان - الرياض - تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من المساعدات المالية للمحتاجين، وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال، وقد توفر أكثر من طريقة يمكن من خلالهاا التواصل مع رجال الأعمال، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال المقال التالي عبر موقع بوابة الخليج

ارقام رجال اعمال يقدمون مساعدات ماليه بالسعودية

هنام العديد من الأشخاص الذين يقدومون الخير والمساعدات المالية للمحتاجين في أراضي المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع رجال الأعمال من أجل الحصول على المساعدات المالية ن خلال الأرقام التالية:

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رجل الأعمال إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم آل ابراهيم: وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه، يُعرف بسخائه وكرمه. وقد تبرع بمبالغ كبيرة للجمعيات الخيرية والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ويمكنك التواصل معه من خلال الرقم التالي 966114629900.

رجل الأعمال محمد فريد خميس: رئيس مجلس إدارة مجموعة خميس الصناعية، هو رجل أعمال مصري مقيم في السعودية. وقد تبرع بمبالغ كبيرة للجمعيات الخيرية والمساعدات الإنسانية في السعودية ومصر ويمكنك التواصل معه من خلال الرقم التالي 022690429.

رجل الأعمال ماجد الفطيم:ئيس مجلس إدارة مجموعة ماجد الفطيم، هو رجل أعمال إماراتي مقيم في السعودية. وقد تبرع بمبال كبيرة للجمعيات الخيرية والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ويمكنك التواصل معه من خلال الرقم التالي 009714-2094603.

رجل الأعمال محمد سليمان: ررئيس مجلس إدارة شركة سلميان القابضة، هو رجل أعمال سعودي معروف بأعماله الخيرية. وقد تبرع بمبالغ كبيرة للجمعيات الخيرية والمساعدات الإنسانية في السعودية، ويمكنك التواصل معه من خلال الأرقام التالية 056263856.

ارقام جمعيات خيرية يقدمون مساعدات ماليه بالسعودية

للتقديم للحصول على مساعدات مالية من إحدى الجمعيات الخيرية، يجب عليك الاتصال بالجمعية وتقديم طلب للحصول على المساعدة، ومن هذه الجمعيات ما يلي:



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إحسان): 920011111

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان): 920001111

جمعية البر الخيرية بجدة: 026391100

جمعية نافع الخيرية بجدة: 026292222

جمعية نماء الخيرية بجدة: 0508640000

جمعية البر الخيرية بالرياض: 0114555555

جمعية الباقيات الصالحات الخيرية بالرياض: 0112411111

جمعية البر الخيرية بالدمام: 0138255555

جمعية البر الخيرية بخميس مشيط: 0172255555

ما هي الجمعيات الخيرية في السعودية

هناك العديد من الجمعيات الخيرية في السعودية التي تقدم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين، ومن هذه الجمعيات ما يلي:

جمعية البر الخيرية: تم تأسيس جمعية البر الخيرية في عام 1363 هجرياً، وتعتبر من أكبر الجمعيات الخيرية في السعودية، والتي تعمل على تقديم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

جمعية تحفيظ القرآن الكريم: تأسست جمعية تحفيظ القرآن الكريم عام 1393 هـ، والتي تهدف إلى تعليم القرآن الكريم ونشر تعاليمه، كما أنها تعمل على تقديم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين من حفظة القرآن الكريم.

جمعية الدعوة الإسلامية: تأسست جمعية الدعوة الإسلامية عام 1393 هـ، وتهدف إلى الدعوة إلى الله تعالى ونشر الإسلام. تقدم الجمعية مساعدات مالية وعينية للمحتاجين من العاملين في مجال الدعوة.

جمعية الهلال الأحمر السعودي: تم تأسيس جمعية الهلال الأحمر السعودي في عام 1370 هجرياً، والتي تسعى إلى تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء العالم.

مؤسسة الملك خالد الخيرية: هي مؤسسة الملك خالد الخيرية تم إنشاؤها في عام 1394 هـ، والتي تطمح في تقديم دعم المشاريع الخيرية والتعليمية والصحية في السعودية.

طرق الحصول على مساعدات مالية في السعودية

يوجد العديد من الطرق التي يمكنك أن تسلكلها من أجل الحصول على إعانة مادية، ومن هذا الطرق ما يلي:

المساعدات الحكومية: تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من المساعدات المالية للمواطنين السعوديين،ومنها ما يلي:

الضمان الاجتماعي: يهدف الضمان الاجتماعي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين الذين لا يستطيعون العمل أو الذين لا يحصلون على دخل كافٍ، والذي يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم المالي للأسر السعودية المحتاجة التي لا يتجاوز دخلها الشهري 6000 ريال سعودي.

المساعدة المقطوعة: تعمل الحكومة السعودية على تقديم مساعدات مالية مقطوعة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من ظروف اجتماعية أو اقتصادية صعبة.

برنامج دعم ذوي الإعاقة:

هو برنامج حكومي يهدف إلى تقديم الدعم المالي والعيني لذوي الإعاقة. يحصل المستفيدون من البرنامج على مبلغ شهري ثابت، بالإضافة إلى دعم إضافي للعلاج والرعاية الصحية.

الدعم السكني: تقدم الحكومة السعودية دعمًا ماليًا للمواطنين السعوديين لشراء أو بناء منزل.

الدعم التعليمي: يتم تقديم دعمًا ماليًا للمواطنين السعوديين من قبل الحكومة للدراسة في المدارس والجامعات.

برنامج دعم الأسر المنتجة:

هو برنامج حكومي يهدف إلى دعم الأسر التي ترغب في بدء مشروع تجاري. يحصل المستفيدون من البرنامج على قرض مالي بدون فوائد، بالإضافة إلى التدريب والدعم الفني.

المساعدات من الجمعيات الخيرية: يوجد العديد من الجمعيات الخيرية في السعودية التي تعمل على تقديم مساعدات مالية للمواطنين السعوديين، ومنها ما يلي:

جمعية البر الخيرية: تعمل على تقديم مساعدات مالية للأسر المتعففة والأيتام والمحتاجين.

جمعية العناية بمساجد الطرق: تعمل الجمعية على تهيئة العديد من المساعدات المالية لأصحاب المساجد والدعاة والمحتاجين.

جمعية رعاية الأيتام ببريدة: تقدم الجمعية مساعدات مالية للأيتام وعائلاتهم وتقوم بإعالتهم بشكل كامل.

المساعدات من المؤسسات الخاصة: هناك العديد من المؤسسات الخاصة في السعودية التي تقدم مساعدات مالية للمواطنين والمقيمين في السعودية، ومن هذه المؤسسات ما يلي:

مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية: تعمل المؤسسة على توفير مساعدات مالية للأسر المتعففة والأيتام والمحتاجين من الاسر المختلفة.

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع: تقوم المؤسسة بعرض العديد من المساعدات المالية للموهوبين السعوديين.

مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية (مسك الخيرية): تقدم المؤسسة مساعدات مالية للشباب السعوديين للبدء في مشاريعهم الخاصة.