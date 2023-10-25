شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على الوجبة المميتة في المطابخ اليمنية التي تثير رعب الأطباء وتهديد القبر!" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - كشفت العديد من الدراسات العلمية عن أن تناول بعض الأطعمة يمكن أن يكون ضارًا وحتى مميتًا إذا لم يتم طهيها وإعدادها بشكل صحيح. ويحذر المختصون من خمسة أطعمة تحتاج إلى توخي الحذر عند تناولها.

تحتوي الأسماك المنتفخة على مادة التيترودوتوكسين السامة التي تنتشر بسرعة في الجسم وتعتبر أكثر فتكا من مادة السيانيد. وعلى الرغم من إزالة الأجزاء السامة، فإن الأسماك المنتفخة لا تزال تجد طريقها إلى أطباق المطاعم الشهيرة في بعض الدولجبن كاسو مارزو هو نوع من الجبن الذي يحتوي على بعض الديدان في داخله. وعلى الرغم من أنه ليس على قائمة الأطعمة الخطرة التي يصدرها الاتحاد الأوروبي، إلا أن تناوله يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في المعدة وقيء وإسهال.

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تحتوي عشبة الراوند على نوع من السم في الأوراق الخضراء المتصلة بالسيقان. وتستخدم هذه العشبة في العديد من الحلوى والمشروبات البريطانية. وعلى الرغم من أن تناول كمية كبيرة منها يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، إلا أنها لا تعتبر خطيرة عند تناولها بكميات صغيرة.

الفاصوليا الحمراء وفول الصويا الأحمر ناعم الملمس يمكن أن يسببا آلامًا في المعدة بسبب احتوائهما على إنزيم التريبسين الذي يسبب عسر الهضم. لذلك يجب نقعهما في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل طهيهما.

جوزة الطيب هي نوع من التوابل التي تستخدم في العديد من الأطعمة والمشروبات. وعلى الرغم من فوائدها الصحية، إلا أن تناول كمية كبيرة منها يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في المعدة والأمعاء.

إن التوابل هي المكونات الأساسية التي تضفي طعمًا مميزًا على الأطعمة. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين عند تناولها بكميات كبيرة، حيث يمكن أن تسبب آثارًا جانبية بشعة. فعند تناول التوابل بكميات كبيرة، قد تشعر بالغثيان والألم وصعوبة التنفس، وقد تتعرض حتى للنوبات. وليس هذا فقط، فقد تظهر أعراض نفسية أخرى أيضًا.