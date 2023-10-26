شكرا لبحثكم عن خبر قشور هذه الفاكهة سوف اقضى على جميع الالتهابات بالجسم..معجزة ربانية ضاع عمرك وأنت متعرفهاش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - قشور الرمان تحتوي على مضادات الأكسدة وتعزز الصحة بمساهمتها في تقديم الفيتامينات والمعادن والخصائص المضادة للالتهابات وبإمكان إضافة قشور الرمان إلى نظام الغذاء اليومي لتعزيز الصحة العامة وأظهرت الدراسات أن تناول قشور الرمان يمكن أن يحسن الأوضاع الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والسكري، فتبين أن استخدامها كمكمل يمكن أن يساهم في تحسين مستويات الكوليسترول ومستويات السكر في الدم، وذلك خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن، حيث يُعتبر عاملًا قويًا في مكافحة الالتهابات.أهمية استخدام قشور الرمان

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قشر الرمان بها الكثير من الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله مفيدًا في معالجة مشاكل الجلد مثل حب الشباب والبثور والطفح الجلدي.

هذا بالإضافة إلى ذلك، يحتوي القشر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من الجراثيم والأمراض الأخرى.

وهناك أدلة تشير إلى أن استخدام قشور الرمان كحزمة للوجه أو مقشر للوجه يمكن أن يساهم أيضًا في إزالة الخلايا الميتة من البشرة.

بالنسبة للتخلص من السموم في الجسم، تعمل مضادات الأكسدة بفعالية على محاربة السموم بشدة.

وهذا يجعل قشر الرمان مزيلًا فعّالًا للسموم ورغم وجود بعض البيانات القليلة في هذا السياق، إلا أنه يُعتقد أن قشر الرمان يمكن أن يساهم في تعزيز عملية إزالة السموم في الجسم بناءً على دراسة أجريت على الفئران.