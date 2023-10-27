شكرا لبحثكم عن خبر معجزة الإلهية..فاكهة لو وضعتها بالحليب ستتحول إلى دواء سحري من أمراض كثيرة أولها السكري والقولون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - يعتبر التين البرشومى فاكهة موسمية مهمة لصحتنا، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية. يعود أصل هذه الفاكهة إلى غرب آسيا، ولكنها تزرع الآن في جميع أنحاء العالم وفي أي وقت من السنة. يعتبر التين عضوًا في عائلة التوت.

تحتوي التين البرشومى على العديد من المعادن والفيتامينات والألياف، وتحتوي أيضًا على فيتامينات A و B1 و B2، والكالسيوم والحديد والفوسفور والمنغنيز والصوديوم والبوتاسيوم والكلور.

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تتمثل الفوائد الصحية للتين البرشومى في:

1. تعزيز القدرة الجنسية: لقد اعتبر التين البرشومى لفترة طويلة وسيلة لتحسين الأداء الجنسي لدى كبار السن. يعتقد أنه يساعد في علاج مشاكل مثل العقم وضعف الانتصاب ونقص القدرة على الاستمرارية. تاريخيًا، كان التين البرشومى جزءًا مهمًا من الأساطير والثقافة القديمة، وكان يعتبر منشطًا جنسيًا قويًا.

يمكن استخدام التين البرشومى كمنشط جنسي بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن القيمة، والتي يمكن أن تزيد من الطاقة والقدرة على التحمل وبالتالي تعزيز الأداء الجنسي.

ينصح الباحثون بنقع 2-3 ثمرات من التين البرشومى فى الحليب بين عشية وضحاها وتناول هذا المزيج فى الصباح لتعزيز القدرة الجنسية. وتعمل الألياف على تنظيم حركات الأمعاء، لذلك تمنع ليس فقط الإمساك، ولكن أيضا تزيل الإسهال وحركات الأمعاء غير الصحية أو غير منتظمة. الألياف فى التين البرشومى تساعد على تقليل الوزن، وغالبًا ما ينصح للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. التين البرشومى يحتوى على البكتين، وهو من الألياف القابلة للذوبان، فعندما تتحرك هذه الألياف عبر الجهاز الهضمى، فإنها تأخذ الكتل الزائدة من الكولسترول وتحملها إلى فتحة الشرج إلى أن يتخلص منها الجسم. وأضاف الخبراء أن الكميات عالية من الألياف فى النظام الغذائى يمكن أن تفيد الصحة العامة عن طريق منع أنواع معينة من السرطان فى البطن مثل سرطان القولون.

يحتوي التين البرشومى على مركبات مفيدة مثل الفينول وأوميجا 3 وأوميجا 6 التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تحتوي الألياف الموجودة في التين البرشومى على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في التخلص من الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الألياف صحة الأمعاء.

يعمل التين البرشومى على الوقاية من سرطان الثدي في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث نظرًا لاحتوائه على الألياف. كما يساعد على الحفاظ على التوازن الهرموني ومنع التقلبات الهرمونية المشتركة في هذه المرحلة. وبفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه، يُعتبر التين البرشومى واحدًا من أقوى الفواكه في تعزيز المناعة ومحاربة الجذور الحرة التي تسبب التطورات السرطانية.

توصي الجمعية الأمريكية للسكري بتناول التين البرشومى كجزء من العلاج لمرضى السكري بسبب احتوائه على مستويات عالية من الألياف التي تساعد في تحسين السيطرة على مستويات السكر في الدم. وأظهرت الدراسات أن تناول التين البرشومى يقلل من جرعة الأنسولين التي يحتاجها مرضى السكري الذين يعتمدون على حقن الأنسولين بانتظام.

الوقاية من أمراض القلب التاجية:

الوقاية من سرطان القولون:

الحماية ضد سرطان الثدي في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث:

جيد لمرضى السكري:

وأشار الخبراء إلى أن التين غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم كمية السكر الممتصة في الجسم بعد تناول الوجبات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البوتاسيوم على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم أو انخفاضه. وبالتالي، يمكن للتين البرشومي أن يساعد مرضى السكري على الاستمتاع بحياة طبيعية أفضل