شكرا لبحثكم عن خبر احدث سيارات جيلي الصينيه في السعوديه سيارة ازكارا موديل 2024.، مواصفات واسعار.،، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - قامت شركة جيلي باطلاق احدث موديلات السيارات المعروفه عالميا ومنها ال SUV جيب اوكافانجو 2024 كما اطلقت سيارة جيلي كول راي 2024 المعروفه فى اسواق السعوديه.كما اطلقت سيارة السيدان جيلي امجراند 2024 المتميزة في الشكل.

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تعد شركة كيا الكورية منافسا لسيارات جيلي والتى تقدم عروض كيا الجبر وايضا تعد شركة هافال الصينية منافسا لجيلي والتى تقدم عروض هافال.

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كما اننا سنقدم لكم فى هذا المقال مراجعه شامله عن جيلي ازكارا 2024 التى تعتبر من افضل جيب اقتصادي بالمواصفات والمميزات والاسعار لدى الوكيل فى السعوديه.

تعتبر هي احدي السيارات العائلية صينية الصنع واكثر انتشارا فى سوق السعودية وذلك لمميزاتها المتطورة والامكانيات العالية التى تتمتع بها السيارة مع المظهر الرياضى.

تتميز السيارة بمقدمة أنيقة ذات شباك أمامي كبير كلاسيكى بمظهر حاد وديناميكي مطعم بالكروم وعلي جانبية المصابيح الامامية بتصميم جيلي الكلاسيكي بتقنية LED وفتحة تهوية ديناميكية بالإضافة إلي تجاويف جانبية لمصابيح ضبابية مستطيلة ويأتي غطاء المحرك بخطوط ديناميكية بارزة.

أما المقطع الجانبي فيتمتع بخطوط ديناميكية قوية تصل إلي الواجهة الخلفية مع مرايا جانبية كهربائية مدمج بها إشارات الإنعطاف بالإضافة إلي عتب أبواب ولإطار الزجاج الجانبي من الكروم لمظهر أكثر أناقة.

وتتميز الواجهة الخلفية بجناح أعلي النافذة الخلفية به أنوار المكابح وأضواء خلفية ممتدة علي الجانبين بتصميم جديد بتقنية LED يصل بينهم شريط كروم عليه حروف كلمة جيلي متباعدة ومصد خلفي به أنوار ضبابية ومستطيل من الكروم به عادم كرومي رياضي مزدوج علي الجانبين.

الوان ازكارا 2024

تاتى سيارة ازكارا 2024 بالعديد من الالوان المميزة: