شكرا لبحثكم عن خبر حتى لو عمرك عدى ال 70 سنه .. بدون اي مواد كيميائية تعرفي على وصفة "النشا و الليمون" نتائج مذهلة ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - فوائد ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة وتصفيتها تجعل بشرتك أكثر نقاوة وصفاء. فالبشرة الفاتحة هي حلم كل امرأة وهي البشرة التي تحتوي على القليل من الميلانين ويبدو أكثر نقاوة وصفاء، تفضل أغلب النساء تطبيق ماسكات طبيعية على بشرتها تساعدها على تحقيق هدفها وهي تفتيح البشرة. فالنشا والليمون لهما فوائد عدة للبشرة يمكن للمرأة أن تستفيد منهما بالإضافة الى ذلك النشا والليمون لهما فوائد أخرى عند تطبيقهما على البشرة. فاليك فوائد ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة وتصفيتها.

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ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة تشمل المساعدة على التخلص من البقع الداكنة وتفتيح الجلد. فالنشا غني بفيتامين A ويعمل على تنظيف البشرة والمسام وإزالة الرؤوس السوداء.تحاول جميع النساء الحصول على بشرة فاتحة نضرة ونظيفة وذلك عن طريق اتباع خلطات طبيعية تساعد على تحقيق هذا الهدف. فالنشا هو إحدى المكونات الطبيعية الذي يعمل على تفتيح البشرة.

فوائد الليمون للبشرة

فوائد الليمون يعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها إذ يحتوي الليمون على خصائص مُضادةٍ للميكروبات ويساعد على تنظيف البشرة بما أنه غني بفيتامين سي. كما يُساعد على إعادة إنتاج الكولاجين، وبالتالي تفتيح البقع الداكنة. بالإضافة الى ذلك يعمل الليمون على التخلص من خلايا الجلد الميتة وإزالة الزيوت الزائدة ويساعد على التخلص من البقع السوداء؛ للحصول على بشرةٍ متوهجةٍ فاتحة.فوائد ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة وتصفيتها

ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة يعمل على تصفية البشرة عند إضافة الليمون معه. فالنشا والليمون مكونين رائعين لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات وطبقات الجلد الميتة مما يمنح البشرة النقاوة والصفاء.

اخلطي ملعقة طعام نشا مع ملعقتين من عصير الليمون في وعاء ثم دلكي الماسك على كامل وجهك ما عدا منطقة العينين، واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسل وجهك.

ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة يساعد على الحصول على بشرة فاتحة عند إضافة العسل الى هذا الخليط. فإضافة نصف ملعقة من العسل الى ماسك النشا والليمون يساعد على تفتيح البشرة.

فالعسل يحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، وهو مرطب طبيعي للجلد ولديه خواص تبييض للبشرة، لذلك ملعقة طعام نشا مع ملعقتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل يساعد على تفتيح البشرة.