شكرا لبحثكم عن خبر مافيش انسولين تاني!”.ا عشاب المعجزة تقضي على السكر وتخلصك منه بيومين فقط .. إليك طريقه تحضيره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - بوابة نيوز مصر “مافيش انسولين تاني!”..جرب الأعشاب المعجزة واتحكم في السكر للأبد..سبحان الله بخمسة جنية هتغير حياتك وهتقضى على السكر الذي لايقهر! Avatar of ابراهيم سلامه ابراهيم سلامه منذ 3 ساعات تصنيف صحة أحدث الباحثون الصينيون مفاجأة مذهلة في مجال الطب الحديث من خلال كشفهم عن نبات طبيعي غالباً ما يتم تجاهله، وهذا النبات يمتلك قدرة ملحوظة على خفض مستوى السكر في الدم، مما يمثل أملاً كبيراً لمرضى السكري. وأكد الباحثون الصينيون أن المواد المستخرجة من نبات الحنظل، وهو نبات يستخدم في الأكل والطب في مناطق مختلفة من آسيا، قد تكون أساسًا لعقاقير جديدة لعلاج داء البول السكري والبدانة. أعشاب سحرية للقضاء على السكر وأشار الدكتور مون جيا تان من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي وفريقه إلى أن هذا النبات الخضري، المعروف أيضًا بـ”كمثرى البلسم”، يمتلك القدرة على خفض مستوى السكر في الدم، وتمت دراسة هذه القدرة على البشر والحيوانات. كما أكدوا أن هناك حاجة ملحة للبحث عن بدائل للعقاقير الحالية لمرضى السكري نظرًا للآثار الجانبية والقيود التي تشهدها هذه العقاقير وفي إطار هذه الدراسة، قام الباحثون باستخراج مجموعة من المركبات من نبات الحنظل، وأسموها “كوكوربيتان تريتوربينويدس”، ثم قاموا باختبار تأثير هذه المركبات على مستوى السكر في الدم وعملية التمثيل الغذائي للدهون (الايض) في الخلايا البشرية وفي الفئران.

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وتبين أن هذه المركبات تعزز تحرك مستقبلات سكر الدم المعروفة باسم “جلوت 4” من داخل الخلية إلى سطح الخلية، مما يساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي الفعال للسكر في الدم وتمثل هذه النتائج إيجابية متوازية لآثار الانسولين، مما يشير إلى أن هذا النبات قد يكون مصدرًا مهمًا لعقاقير جديدة لمعالجة مرضى السكري

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