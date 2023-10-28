شكرا لبحثكم عن خبر بإمكانك الان علاج تشقق الكعبين ب5طرق سهلة وممكنة..طبقها وستفاجائك النتيجة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - طبق مخصص للقدمين به لترين من الماء الساخن كوب من الخل ثلاث ملاعب كبار من بيكربونات الصوديوم أولا نقوم بوضع الخل للماء ومن ثم إضافة البيكربونات ليحدث الفوران والتفاعل، نقوم بوضع القدمين بالماء الساخن لمدة عشرون دقيقة. بعد ذلك نقوم بتنشيف القدم جيدا بالفوطة وفركها بالحجارة المخصصة لإزالة الجلد الميت ويجب دعك الرجل بقوة للتخلص من الجلد بشكل سليم. بعد ذلك نحضر نصف كوب من ملح البحر ( الملح الخشن) نقوم بأخذ بعض منه ونفرك به الكعب جيدا والباقي نضعه بوعاء الماء والخل ونزيد عليه لتر آخر من الماء الساخن.

طريقة علاج جفاف و تشقق القدمين نضع القدمين مرة أخرى بالماء الساخن لمدة عشرة دقائق أخرى، ومن ثم نقوم بالتنشيف، ودعك الرجل بالحجر مرة أخيرة من أجل إنهاء عملية التقشير وهي أهم خطوة في التخلص من التشققات. في الخطوة الثالثة نحضر نصف ليمونه ونضع عليها ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونستخدمها في دعك الرجل بشكل دائري.يعمل الليمون مع البيكربونات على تفتيح الجلد بشكل فعال وآمن، ومن بعدها نقوم بعمل آخر مرحلة وهي مرحلة الترطيب.

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نقوم بدمج ملعقة من الفازلين مع ملعقة من اي كريم مرطب مع ملعقة من الجلسرين السائل. نمزج المكونات معا بشكل قوي ونقوم بدهن الكعبين وارتداء أي جوارب حتى الصباح. النتيجة ستكون مذهلة ومن الممكن استخدام الكريم الذي قمنا بتحضيره يوميا قبل النوم للحصول على نتيجة دائمة.