شكرا لبحثكم عن خبر الجهاز الهضمي الإسهال: الأسباب الشائعة، العلاج،و الوقايةت..، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض -

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ما هو الإسهال؟

الإسهال هو حالة مرضية في المعدة والأمعاء يعاني فيها المريض من حركات معوية متكررة ورخوة وسائلة. والإسهال مرض شائع للغاية ومحدود ذاتيًا وغالبًا ما يكون قصير الأجل. ويمكن علاج معظم الحالات المعتدلة بسهولة في المنزل. ويُشار إلى حالات الإسهال المعتدلة التي تستمر بضعة أيام فقط بأنها إسهال حاد أما الحالات الشديدة التي تستمر لأكثر من 4 أسابيع فيُشار إليها بإسهال مزمن.

عادةً يصيب الإسهال المسافرين الذين يزورون أماكنًا بها مرافق صحية سيئة وطعام ملوث وفيروسات منقولة بالهواء. وهو ما يُعرف بإسهال المسافرين.

ما هي أعراض الإسهال؟

يمكن التعرف على الإسهال من مجموعة من الأعراض المختلفة، اجتماع هذه الأعراض أو حدتها هو ما يدل غالبًا على ما تعاني إسهال حاد أو مزمن.

أعراض الإسهال الحاد

براز رقيق ومائي (وأحيانًا يكون مدمم)

بطن منتفخة

تشنجات

ألم وعدم ارتياح في البطن

قشعريرة

حركات معوية متكررة غير معتادة

قيء

غثيان

جفاف

أعراض الإسهال المستمر أو المزمن

وجود دم في البراز

وجود مخاط في البراز

فقدان الوزن (غير مرجح شيوع هذا العرض)

حمى

جفاف مزمن (أحيانًا)

ألم في البطن

تقرح الفم

أعراض القناة الهضمية

متى يجب أن أزور الطبيب لإصابتي بالإسهال

لا يمثل الإسهال الحاد بالضرورة سببًا للقلق وغالبًا ما يمكن علاجه بسهولة في المنزل. ومع ذلك، إذا عانيت من أعراض الإسهال واستمر إسهالك لأكثر من أسبوع، راجع طبيبًا فورًا حيث غالبًا يكون الإسهال المزمن مصحوبًا بأمراض معدية معوية أكثر حدة تستدعي عناية طبية فورية.

إذا ظهر على الأطفال الصغار علامات الجفاف بسبب الإسهال أو إذا عانوا من حمى شديدة أو تبرزوا برازًا به صديد أو دم أو مخاط، ينبغي الذهاب بهم إلى طبيب فورًا.

ا هو سبب الإسهال؟

هناك العديد من العوامل التي تسبب الإسهال كما تتباين حدة الإسهال من سبب إلى سبب. إليكم بعض أسباب الإسهال الشائعة:

أسباب الإسهال الفيروسية: يمكن أن يحدث الإسهال بسبب عدد من الإصابات الفيروسية. ومن الفيروسات التي تسببه فيروس الروتا والالتهاب الكبدي الفيروسي وفيروس نورواك. كما ارتبط سارس كوفيد-2، وهو الفيروس المسؤول عن فيروس كورونا الشهير، بالإسهال في بعض الحالات.

أسباب الإسهال البكتيرية: غالبًا ما تسبب الإصابات البكتيرية الناتجة عن بكتيريا مثل سالامونيلا والإشريكية القولونية والشيغيلا، إسهالًا حادًا أما البكتيريا مثل عدوى المطثية العسيرة فقد تؤدي إلى إسهال مزمن.

الإسهال كأثر جانبي للأدوية: يعد الإسهال أثرًا جانبيًا شائعًا لأدوية عديدة خاصةً المضادات الحيوية. أجل، قد تسبب لك المضادات الحيوية إسهالًا وذلك بسبب إحداثها اضطرابًا في التوزان البكتيري في المعدة والأمعاء بسبب تدميره للبكتيريا النافعة بجانب البكتيريا الضارة.

ويمكن أن تسبب مضادات الحموضة التي تحتوي على نسبة عالية من الماغنسيوم وكذلك العقاقير المستخدمة في علاج الأورام الخبيثة، إسهالًا أيضًا. كما قد يسبب الاستخدام المفرط للملينات إسهالًا.

هل يمكن أن تسبب حساسية اللاكتوز إسهالًا؟

إذا تناول الأشخاص المصابين بحساسية اللاكتوز منتجات ألبان غنية باللاكتوز، قد يصابون بالإسهال.

هل يمكن أن تصيبك متلازمة القولون العصبي بالإسهال؟

تعتبر متلازمة القولون العصبي سببًا شائعًا "للإسهال الوظيفي" وهو نوع من الإسهال المزمن حيث لا تظهر أي مشكلة بأي عضو بالجهاز الهضمي إلا أن الجهاز الهضمي لا يزال لا يعمل بشكل صحيح. وتتسبب متلازمة القولون العصبي بصفة أساسية في تشجنات وألم في البطن وحركات معوية غير سليمة ومن ذلك حركات معوية مرتبطة بالإسهال في حالات عدة.

الإسهال من أمراض أخرى بالقناة الهضمية

قد يحدث مرض الإسهال المزمن بسبب عدة أمراض وإصابات أخرى معدية ومعوية مثل داء الأمعاء الالتهابي الذي قد يكون نتيجة لداء كرون، التهاب القولون التقرحي، إلخ. كما يسبب الداء البطني (السيلياك) الإسهال في بعض الحالات.