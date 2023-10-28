شكرا لبحثكم عن خبر اثلجت صدور المقيمين في المملكة .. إلغاء سعودة هذه الوظائف المهمة..بشرى سارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - كشفت السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها لا زالت تطبق نظام التوطين والسعودة للوظائف.

حيث تهدف بهذه الإجراءات للارتقاء بمستوى دخل شبابها، لكن مؤخرًا تم تغيير القائمة وطرح مجموعة من الوظائف بالإمكان أن يعمل بها المقيم أو الموطن السعودي لأجل الاستفادة من الخبرات في تلك المجالات ، وتظل كما هي ملاذا لكل من يبحث عن فرصة عمل.

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وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم أهم الوظائف التي تم سعودتها وكذلك التي لم تسعود وايضا الوظائف التي شملها قرار إلغاء سعودتها.

المهن المسعودة

هي المهن التي لا يشتغل فيها غير السعوديين ولا يستطيع الوافدون العمل فيها ومنها:

مدير أول للموارد البشرية.

مدير شؤون العمل والعمل.

مؤلف الشكوى.

موظف الإستقبال.

مدير علاقات الناس.

ضابط ركن.

ضابط الوقت.

موظف استقبال عام.

محاسب.

كاتب التوظيف.

موظف استقبال المريض.

ضابط أمن خاص.

مسؤول العلاقات الحكومية.

ناسخة العاملين في محلات التوريدات النسائية.

المخلص الجمركي.

ألغيت وظائف في عام 2022

هناك بعض المهن التي تم إلغاؤها ويمكن للوافدين الأجانب العمل بها ، وعلى وجه الخصوص:

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وكيل الخمور. الصيادلة والأطباء.

السائقين.

مسؤول التموين المهندسين.

محاسب قانوني.

محاسب شركات.

صيدلي.

مندوب مبيعات.

العوامل الممرضة عامل مساعد بمتجر.

مدير المبيعات.

سكرتيرة طبية.

مدير المحاسبة.

وكيل الخمور.

محاسب.

السكرتير التنفيذي.

كاتب حساب.

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المهن المحظورة على الوافدين في السعودية 2022

مدير شؤون الموظفين.

أخصائي شؤون الموظفين.

مدير شؤون العمل والعمل.

مدير علاقات الناس.

مدير أول للموارد البشرية.

كاتب التوظيف.

عامل خدمة الطعام.

موظف المركز.

مدير الموارد البشرية.

مدير التسويق والمبيعات.

مدير خدمة الزبائن.

المدير الإداري.

عنصر إدخال البيانات.

كاتب اداري.

رئيس الصيانة.

مدير الخدمات العامة.

المدقق المركزي

. ضابط ركن.

شؤون الموظفين.

ضابط الوقت.

ناسخة

محاسب.

ضابط أمن خاص.

يكتب شكوى.

العاملات في محلات بيع مستلزمات النساء.

المخلص الجمركي

آ مسؤول العلاقات الحكومية.

مدير المكتب الأمامي.

مدير علاقات الموظفين.

موظف استقبال عام.

موظف الإستقبال.

موظف استقبال مرضي.

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عقوبات مخالفة قرارات السعودة لعام 2022

في حال عمل أي وافد أجنبي في أي مهنة مخصصة للسعوديين ، تبدأ الغرامات من 20.000 ريال سعودي للفرد. إذا كان أي عامل يعمل في مهنة مسودة وتحمل صاحب العمل جميع التكاليف التي تكبدها ، فعليه دفع غرامة قدرها 10000 ريال سعودي. تفرض غرامة قدرها 25 ألف ريال سعودي على المؤسسة التي تستخدم ما يسمى بالسعودة وهي تسجيل غير السعوديين وعمل غير السعوديين في العمل.

إذا قام صاحب العمل بتوظيف رجال في وظائف خاصة بالنساء ، يتم فرض غرامة تصل إلى 10000 ريال سعودي عن كل شخص.

سيتم دفع غرامة قدرها 5000 ريال سعودي لكل عامل إذا لم يلتزم صاحب العمل بالشروط المحددة في عقد التأهيل والتدريب.

إذا قامت المنشأة بخصم أجر العامل أو جزء منه ، أو إذا لم يتم الاحتفاظ باسم العامل وقوائم الأجور ، أو معلومات الحضور والخروج ، أو لم يتم تدريب العامل من قبل المصنع أو كان العامل يعمل ، يتم فرض غرامة قدرها 5000 ريال سعودي بدون عقد عمل أو إذا لم يتم التعاقد مع العامل بموجب عقد رسمي مسجل.

إذا قام صاحب العمل بتوظيف عمال في ظل نظام الإكراه أو الاحتكار ، فإنه سيدفع غرامة قدرها 15 ألف ريال سعودي للفرد.

سيتم فرض غرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي في حالة عدم قيام صاحب العمل بإعادة مستندات العامل بعد انتهاء عقد العمل.v