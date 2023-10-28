عشبة موجودة في كل منزل تقضي على السعال والزكام بلحظات.. احرصوا عليها

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يزيد بن سلمان - الرياض - اليانسون هو نبات عشبي يُستخدم منذ القدم في الطب البديل لعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك الكحة؛ يحتوي اليانسون على العديد من المركبات المفيدة للصحة، بما في ذلك:الأنيثول: وهو مركب مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.الميثانول: وهو مركب يعمل كمذيب للبلغم ومقشع.

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الفينولات: وهي مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات.فوائد اليانسون للكحة

يُمكن أن يساعد اليانسون في علاج الكحة بطرق عديدة، بما في ذلكتقليل الالتهاب: يساعد الأنيثول الموجود في اليانسون في تقليل الالتهاب في الجهاز التنفسي، مما يساعد على تخفيف السعال.

إذابة البلغم: يساعد الميثانول الموجود في اليانسون في إذابة البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي، مما يسهل خروجه من الجسم.

قتل البكتيريا والفطريات: تساعد الفينولات الموجودة في اليانسون في قتل البكتيريا والفطريات التي قد تسبب التهاب الجهاز التنفسي وزيادة السعال.كيفية استخدام اليانسون للكحة

يمكن استخدام اليانسون للكحة بعدة طرق، بما في ذلك:

الشاي: يمكن تحضير شاي اليانسون عن طريق غلي ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب من الماء لمدة 10 دقائق.المشروب الساخن: يمكن تحضير مشروب ساخن باليانسون عن طريق غلي ملعقة صغيرة من

بذور اليانسون في كوب من الماء مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل.

الزيوت العطرية: يمكن استخدام الزيوت العطرية لليانسون عن طريق دهن الصدر بها أو استنشاق أبخرتها.احتياطات استخدام اليانسون

على الرغم من فوائد اليانسون للكحة، إلا أنه يجب استخدامه بحذر في بعض الحالات، مثل:

النساء الحوامل أو المرضعات: يجب استشارة الطبيب قبل استخدام اليانسون أثناء الحمل أو الرضاعة.

مرضى السكري: قد يتسبب اليانسون في انخفاض مستويات السكر في الدم، لذلك يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر لديهم عن كثب عند استخدام اليانسون.مرضى الكبد أو الكلى: يجب على مرضى الكبد أو الكلى استشارة الطبيب قبل استخدام اليانسون.وصفة لعلاج الكحة باليانسون

إليك وصفة لعلاج الكحة باليانسون: