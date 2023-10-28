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يزيد بن سلمان - الرياض - أقدم شاب يبلغ من العمر 28 سنة على ذبح زوجته (25 عاما) الحامل في شهرها السابع من الوريد إلى الوريد داخل منزلهما بحي سيدي عسو بمدينة آزرو وسط شمال المملكة المغربية. وذكر موقع "هسبريس" نقلا عن مصادر أنه تم اكتشاف هذه الجريمة من طرف شقيق الضحية البالغ من العمر 9 سنوات. اقراء ايضاً : والمصادر بأن الطفل ولدى رجوعه إلى البيت حيث يقيم رفقة شقيقته وزوجها، وجدها مضرجة في دمائها فهرع إلى خارج المنزل مستنجدا بالجيران. وأشارت إلى أن عناصر الأمن عثرت على الزوجة جثة هامدة، حيث باشرت التحريات والتحقيقات اللازمة حول ملابسات الجريمة المروعة. وأكد الموقع المغربي أنه تم ضبط الزوج الهارب والمشتبه بارتكابه هذه الجريمة، في منطقة مولاي يعقوب التي ينحدر منها، وقد تم وضعه رهن الحراسة النظرية لأجل البحث. وأشار إلى أنه تمت إحالة جثة الضحية على مستودع الأموات بمستشفى 20 أغسطس بمدينة آزرو قصد إخضاعها للتشريح الطبي. فاجعة هزت المملكة .. شاب عديم الرحمة يذبح زوجته الحامل في شهرها السابع

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