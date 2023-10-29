احذر سم قاتل لايرحم عند تناولك لزيت الزيتون بهذه الطريقه.،

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يزيد بن سلمان - الرياض - عادة ما يتم الترحيب بزيت الزيتون كمنتج صحي. لا يزال هذا صحيحًا في بعض الحالات ، لكن اتضح أنه لا يجب عليك تسخين زيت الزيتون. بهذه الطريقة ، سيتغير الزيت وتتحرر المواد الضارة.
تتكون معظم الزيوت في الغالب من دهون متعددة غير مشبعة ، وهي شديدة الحساسية للضوء والحرارة.
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عندما تقوم بتسخين الزيت ، يتغير تركيبه الكيميائي. هذا يعني أن الأكسدة تنشأ ، مما يعزز ظهور الجذور الحرة.
كل هذا يبدو معقدًا للغاية ، لكنه يعني فقط أن بعض الجسيمات غير الصحية تدخل جسمك وتلتصق بالخلايا السليمة. لهذا السبب ، فإن خلاياك غير قادرة على أداء وظائفها بشكل صحيح. يمكن أن يكون لهذا العواقب التالية:
ضغط دم مرتفع
تصلب الشرايين
شيخوخة أسرع للبشرة
زيادة خطر الإصابة بالسرطان
إلى جانب كل هذه الأشياء المخيفة ، يفقد الزيت أيضًا جميع خصائصه الجيدة عند تسخينه. لذا فإن زيت الزيتون صحي حتى يتم تسخينه.
نوصي باستخدامه في السلطات والوجبات اللذيذة الأخرى الباردة أو الفاترة ، مع تركه جانبًا عند طهي وجبة لذيذة. الآن ، قد تتساءل: ما الذي يجب أن أطبخ به إذا لم أتمكن من استخدام زيت الزيتون؟
وأفضل الزيوت المستخدمة في الطبخ هي:
زبدة
سمنة زيت جوز الهند
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