5 طرق طبيعية لتقوية المناعة في موسم الشتاء...،

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يزيد بن سلمان - الرياض - ولكن، غالباً ما توجد أفضل الطرق لتقوية صحتك المناعية في مكان آخر. بالتأكيد، من الجيد أن تكون لديك علاجات في متناول يدك في حالة مرضك أنت أو أحد أفراد أسرتك، ولكن أفضل استعداد لموسم البرد والإنفلونزا هو الوقاية.

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‌‌هل هناك بالفعل ضعف مناعة؟

بالتأكيد! هناك العديد من الأسباب التي تجعل شخصاً ما يعاني من ضعف في أداء جهاز المناعة.

يساعد جهازك المناعي على حماية الجسم من الأمراض والعدوى بشبكة معقدة من الأعضاء والأنسجة والخلايا. تشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في الجهاز المناعي الجهاز اللمفاوي والطحال وخلايا الدم البيضاء والغدة الصعترية والأجسام المضادة ونخاع العظام والجهاز التكميلي. تعمل جميعها لتحمي جسمك من الجراثيم المسببة للأمراض مثل الفطريات والطفيليات والفيروسات والبكتيريا. كما يقوم الجهاز المناعي بتحديد المواد الضارة التي في البيئة وتحييدها، بالإضافة إلى محاربة العمليات التي تسبب الأمراض، مثل تكوين الخلايا السرطانية.

‌‌‌‌أسباب ضعف المناعة:

نقص التغذية

التدخين

تناول الكحوليات

التوتر

نقص النوم

HIV/AIDS

الأدوية المثبطة للمناعة

نقص المناعة الأولي (الولادة بجهاز مناعي ضعيف)

السِمنة

الشيخوخة

‌‌علامات ضعف وظيفة المناعة

إذا كان جهازك المناعي يعمل دون المستوى الأمثل، قد تصاب بمجموعة متنوعة من العلامات والأعراض. لن تظهر الأعراض نفسها على كل من يعاني من ضعف الجهاز المناع ، وقد لا تظهر أي أعراض على العديد من الأشخاص.

علامات ضعف المناعة تشمل:

الإعياء المتكرر

التعب

العدوى المتكررة

مشاكل الهضم

بطء التئام الجروح

كيفية تقوية جهازك المناعي في موسم البرد والانفلونزا

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها الحفاظ على الصحة المناعية بشكل طبيعي لدعم قدرة الجسم الفطرية على الحماية من المرض، بالإضافة إلى تقليل شدة الأعراض في حالة المرض.

‌‌‌‌1. قلل التوتر للتخفيف من ضعف المناعة

يمكن أن يؤثر التعرض لضغط طويل الأمد على جهازك المناعي. يرفع التوتر المزمن هرمونات الكورتيزول والأدرينالين. يمكن أن تؤدي الكميات الزائدة من هرمونات التوتر هذه إلى زيادة ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض القدرة على الهضم. يمكن أن تؤدي ردود الفعل هذه لزيادة الكورتيزول والأدرينالين التي تسبب في النهاية أمراض القلب، وخلل وظيفة الأمعاء، والسكري، وأمراض المناعة الذاتية.

اليقظة هي ممارسة يمكن أن تساعد على تهدئة العقل والجسد، وهي آلية تأقلم مفيدة في الحد من كل من الضغوطات الفعلية والعقلية التي في حياتك. اليقظة هي التواجد في اللحظة الحالية، وليس التركيز على الماضي، وعدم القلق بشأن المستقبل، بل مجرد عيش اللحظة الحالية.

فمثلاً، يشمل ذلك الأفكار التي قد تراودك أثناء تمشية كلبك. هل تفكر في فشل مخيب للآمال (التركيز على الماضي)، أم أصناف العشاء التي لديك الليلة (القلق بشأن المستقبل)، أم تستمتع بالنسيم البارد والهواء النقي والشمس التي على وجهك (ممارسة اليقظة)؟

تشمل الطرق الصحية الأخرى للتعامل مع مشاعر التوتر التحدث إلى شخص موضوعي مثل مرشد أو معالج موثوق به، وأخذ دروس اليوجا، والتأمل، وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية.

قد تساعدك بعض المكملات على الشعور بمزيد من التوازن وتعمل على تقليل التوتر. الأعشاب الأدابتوجينك تساعد على توازن الهرمونات واستعادة الوظيفة الطبيعية في الجسم.

الأشواجندا هي مكمل عشبي أدابتوجينك تساعد على تقليل مستويات الكورتيزول والتوتر والقلق. تُعرف الأشواجاندا أيضاً باسم الكرز الشتوي الهندي، وهي نبات بارز في الأيورفيدا، وهو النظام الطبي التقليدي في الهند الذي نشأ منذ أكثر من 3000 عام.

. احصل على قسطٍ كافٍ من النوم لدعم المناعة

نقص ساعات النوم وسوء جودة النوم يؤديان إلى زيادة معدلات المرض واحتمال الإصابة بنزلة برد. قلة النوم يمكن أن تطيل مرضك وتجعله يتطلب وقتاً أطول للشفاء. يبدو أن قلة النوم الشديدة لها تأثير مماثل على الجسم مثلها مثل التعرض للتوتر.

عندما تُحرم من النوم، ترتفع الخلايا الالتهابية وتنخفض الخلايا التائية المناعية. بمرور الوقت، قد تؤدي هذه التغييرات الخلوية إلى زيادة خطر الإصابة بالزكام أو الأنفلونزا.

يُنصح بأن ينام البالغون سبع ساعات على الأقل كل ليلة. يحتاج المراهقون إلى مزيد من النوم، ويُنصح بأن ينام المراهق 8-10 ساعات. قد يحتاج الأطفال الأصغر سناً إلى مدة أطول؛ فيُنصح بالنوم حتى 14 ساعة للأطفال الصغار والرضع.

ستساعدك هذه النصائح على النوم بشكل أفضل وتحسين صحتك المناعية أثناء الغفوة:

أوقف تشغيل الأجهزة قبل النوم بساعة على الأقل

اذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة

عرّض نفسك للضوء الساطع أو ضوء الشمس أثناء النهار

قلل من الكافيين، خاصة في الوقت المتأخر من اليوم

إذا كان لا بد لك من أخذ قيلولة، اجعلها 30 دقيقة أو أقل

تجنب تناول الكحوليات

تجنب تناول وجبات كبيرة قبل النوم

خذ حماماً أو دشاً قبل النوم مباشرة

تمرّن في الصباح أو بعد الظهر

لا تشرب السوائل قبل النوم بساعتين

دلل نفسك بفراش لطيف ووسادة جيدة ومرتبة رائعة

استمع إلى التأملات الموجهة على تطبيقك المفضل لمساعدتك على النوم بسلام

من المعروف أن بعض المكملات الغذائية تساعد في التغلب على صعوبات النوم. الميلاتونين وجذور حشيشة الهر هما نوعان من المكملات الغذائية التي تستحق الاستكشاف لقدرتها على دعم النوم الطبيعي.