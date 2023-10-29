شكرا لبحثكم عن خبر تحذير هام: مواطن سعودي ترك سيارته لإصلاحها في الورشة.. وعند عودته لها كانت المفاجأة !! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - شارك مواطن سعودي مقطع فيديو فضح خلاله استخدام عامل في ورشة، لسيارته في قضاء مشاوير خاصة به، مستغلاً ترك هذا المواطن لسيارته لديه بغية اصلاحها.

وذكر خلال الفيديو ، أنه صُدم عندما صدرت ضده أربع مخالفات مرورية، واحدة منها مخالفة سرعة، وثلاث مخالفة ربط حزام.

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كما نوه إلى أن سبب صدمته كان أنه ترك سيارته في ورشة خاصة بتصليح السيارات، ولكن بعد أن اطلع على الأوراق الخاصة بالمخالفات اكتشف أن الشخص الذي يقود سيارته هو عامل ورشة التصليح، وبرفقته سيدات!

وأشار أنه توجه حينها للورشة وطلب منهم افادة بالمدة التي ترك فيها سيارته داخل الورشة، وأقنعهم أن جهة عمله وعدته أن تتحمل تكاليف التصليح وهو يحتاج الإفادة، من اجل هذا.

ثم توجه من فوره إلى قسم الشرطة، وأثبت لهم أنه غير مسؤول بتاتًا عن أيًا من المخالفات المرورية المقدمة ضده.