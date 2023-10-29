شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن 6 أطعمة تحمي من الكوليسترول وتعزز صحة القلب ..لاتجعلها تفارق سفرتك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - كشف خبراء التغذية عن عدة أطعمة تساعد القلب ليكون في أفضل صحة وتقضي على الكوليسترول.

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان التي ترتبط بالكوليسترول وتمنع امتصاصه.

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المكسرات

المكسرات، وخاصة الجوز واللوز، غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على خفض LDL (الضار) وزيادة HDL (الجيد)، وغنية بفيتامين E، الذي يساعد على حماية الخلايا من الأكسدة التي يمكن أن تساهم في الإصابة بالأمراض.

زيت الزيتون

وهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تخفض نسبة الكوليسترول الضار وترفع نسبة الكوليسترول الحميد، كما أن هذا الزيت مليء بمركبات مثل الأوليكانثال، والتي ثبت أنها تقلل الالتهابات الضارة في الجسم.

الخضروات الجذرية الشتوية

بالإضافة إلى الألياف التي تخفض الكولسترول غير HDL، تمتلئ البطاطا الحلوة والقرع بالبوتاسيوم الضروري للمساعدة في توازن السوائل في الجسم، والذي يرتبط بضغط الدم.

خضار ورقية

الكرنب مفيد لصحة القلب لأنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف وكذلك النترات التي يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك (NO)، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

الأسماك الزيتية

سمك السلمون والسلمون المرقط والرنجة والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في زيادة نسبة الكوليسترول الحميد والكوليسترول الضار، وكذلك تقليل الدهون الثلاثية في مجرى الدم.