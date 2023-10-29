من هي الدول التي رفضت دعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034؟

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يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �كل شبه رسمي ولأول مرة في تاريخ كرة القدم لم تنتظر دول العالم للاستفتاء داخل كونجرس الفيفا لمعرفة هوية الدولة المنظمة لكأس العالم 2034 بل قامت أغلب دول العالم مباشرة بدعم المملكة العربية السعودية..

100 دولة دعمت ملف استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034 حتى الآن ومن المرجح أن يرتفع العدد ويبدو أن السبب هو ثقة العالم في قدرة المملكة على تنظيم البطولة بجانب العلاقات القوية التي تتمتع بها مع أغلب دول العالم من خلال علاقات ومصالح سياسية وإقتصادية وبالتالي أصبح الإعلان عن تنظيم السعودية للمونديال مسألة وقت ليس أكثر... �كل شبه رسمي ولأول مرة في تاريخ كرة القدم لم تنتظر دول العالم للاستفتاء داخل كونجرس الفيفا لمعرفة هوية الدولة المنظمة لكأس العالم 2034 بل قامت أغلب دول العالم مباشرة بدعم المملكة العربية السعودية..100 دولة دعمت ملف استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034 حتى الآن ومن المرجح أن يرتفع العدد ويبدو أن السبب هو ثقة العالم في قدرة المملكة على تنظيم البطولة بجانب العلاقات القوية التي تتمتع بها مع أغلب دول العالم من خلال علاقات ومصالح سياسية وإقتصادية وبالتالي أصبح الإعلان عن تنظيم السعودية للمونديال مسألة وقت ليس أكثر...

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