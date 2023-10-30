شكرا لبحثكم عن خبر وجود علامتان على الفم تدلان على ارتفاع السكر في الدم .. تعرف عليهما.،، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تميل أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري إلى التطور ببطء، وقد تتمكن من اكتشاف بعض العلامات حول فمك ورائحة أنفاسك، كأن تشعر بأن لديك رائحة نفس بطعم الفواكه، أو أن فمك جاف جداً

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وإذا كنت تعاني من ارتفاع السكر في الدم بانتظام، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك أو فريق رعاية مرض السكري، وقد يحدث ارتفاع السكر في الدم بسبب أشياء عديدة منها النظام الغذائي والإجهاد وعدم ممارسة التمارين الرياضية وتناول الكثير من الطعام.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية القول إنه إذا كنت مصاباً بمرض السكري - بغض النظر عن مدى حرصك - فمن المحتمل أن تعاني من ارتفاع السكر في الدم في مرحلة ما، موضحة أن النوبات الخفيفة من حين لآخر ليست مدعاة للقلق ويمكن علاجها بسهولة تامة أو قد تعود إلى طبيعتها من تلقاء نفسها.

ويمكن أن يكون ارتفاع السكر في الدم خطيراً إذا أصبحت مستويات السكر في الدم (مستويات الجلوكوز) مرتفعة جداً أو ظلت مرتفعة لفترات طويلة، ويقول الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك" إنه إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعاً جداً فقد تواجه العديد من الأعراض حول فمك، كأن تجد أن لديك رائحة نفس بطعم الفواكه أو فمك جاف جداً.

وتشمل أعراض ارتفاع السكر في الدم أيضاً الحاجة إلى التبول بشكل متكرر والتهابات المثانة وزيادة الشعور بالعطش وعدم وضوح الرؤية وفقدان الوزن غير المقصود وآلام البطن.

وتقول منظمة السكري في المملكة المتحدة: "ترتفع مستويات السكر في الدم وتنخفض على مدار اليوم وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري فإن هذه التغييرات أكبر".

وتشير المنظمة إلى أنه إذا كنت تتناول أدوية للسكري فإن الفحص الدوري لنسبة السكر في الدم يعد أمراً عاماً جداً للتعايش مع مرض السكري، وشددت على ضرورة الالتزام بالنظام الغذائي المناسب لمرضى السكري والالتزام بممارسة التمارين الرياضية للوقاية من ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم.