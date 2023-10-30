شكرا لبحثكم عن خبر وداعًا للبواسير .. وصفة منزلية سهلة تنهي آلامك بدون تدخل جراحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تحدث البواسير نتيجة عدة أسباب منها عوامل وراثية، ومنها حمل الأثقال.

إليك أسباب الإصابة بالبواسير وحيل للتقليل من أعراضها المزعجة وعلاجها بطرق مختلفة.

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وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى تعد أبرز أسباب الإصابة بالبواسير هى رفع أشياء ثقيلة والسمنة وزيادة الوزن والإجهاد أثناء حركات الأمعاء

والإصابة بالإسهال أو الإمساك المزمن الجلوس لفترات طويلة

لتقليل من أعراضها المزعجة يجب ضرورة الاهتمام بنظافة المكان وغسله بالماء والصابون لعلاج الالتهابات وعدم الإصابة بمزيد من الالتهابات.

و الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تعمل على تليين البراز بما يساعد بشكل كبير على علاج البواسير.

يمكن علاج البواسير الملتهبة بطرق مختلفة في المنزل دون الحاجة لإجراء عمليات جراحية، كما نصح بها موقع thehealthy.. إليك علاج منزلي للبواسير من خلال وضع مكعبات الثلج في منشفة نظيفة ويتم وضعها على منطقة الشرج لتخفيف البواسير الملتهبة و يتم دهن المنطقة الشرجية بجل الصبار وتركه حتى يجف.

ويمكن إستخدام عصير الليمون لتقوية الشعيرات الدموية، فقط قم بوضع قطع قطنية نظيفة في عصير الليمون وتمريرها على المنطقة الشرجية