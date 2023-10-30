تحذيرهام ..منخفض جوي يضرب البلادوامطارغزيرة وزخات من البرد وسيول في هذه المناطق في 24 ساعة

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يزيد بن سلمان - الرياض - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم. وقال المركز: يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية. اقراء ايضاً : في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

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