شقيقة ميسى الوحيده "ماريا" اجمل من زوجته بمليون مره " الجمهور مصدوم.،،!!

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يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �ادت صفحات فنية نشر صورة لشقيقة نجم نادي انتر ميامي الامريكي، ليونيل �ادت صفحات فنية نشر صورة لشقيقة نجم نادي انتر ميامي الامريكي، ليونيل ميسي التي وصفها الجمهور انها جميلة للغاية. صحيفة ديلي ستار قد تحدثت عن شقيقة نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ماريا سول ميسي، حيث طرحت مؤخراً مجموعتها من الملابس، التي اسمتها "البريق والحب". وتبلغ ماريا من العمر 28 سنة وهي الشقيقة الصغرى لميسي، وتعمل في مجال تصميم الأزياء. وميسي يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم ويعتبره الكثيرون من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد فاز ميسي بسبع جوائز من الكرة الذهبية، وهو صاحب الرقم القياسي بستة أحذية ذهبية أوروبيةأ جمل من زوجته بمليون مرة".. أول ظهور لشقيقة ميسي الوحيدة "ماريا" ذات الـ28 عاما.. الجمهور مصدوم "أجمل من زوجته بمليون مرة".. أول ظهور لشقيقة ميسي الوحيدة "ماريا" ذات الـ28 عاما.. الجمهور مصدوم "أجمل من زوجته بمليون مرة".. أول ظهور لشقيقة ميسي الوحيدة "ماريا" ذات الـ28 عاما.. الجمهور مصدوم

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