شاب عربي يبهر العالم بتصميم فندق طائر يعمل بالطاقه النوويه.،،،

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يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �شف مصمم يمني عن تصميم لفندق طائر يعمـ.ـل بالطاقة النووية وبمقدوره استيعاب 5 آلاف شخص، ويضم العديد من المرافق الأساسية والترفيهية. حيث أصبح الخيال العلمي شبه واقعي بفضل المصمم العربي هاشم الغيلي، وظهر فيديو طموح على الإنترنت في شكل مفهوم طائرة فندقية يمكن أن تحمل 5000 راكباً ولن تحتاج أبداً إلى الهبوط لعدة سنوات ولا حتى ستحتاج للوقود. مقطع الفيديو الجديد يعرض تصميم مستقبلي لفندق طائر تمت تسميته باسم فندق سكاي كروز – Sky Cruise، وهو فندق طيران عملاق مستقبلي يعمل بالطاقة النووية. ويملك سائل الراحة الأساسية مثل صالة الألعاب �شف مصمم يمني عن تصميم لفندق طائر يعمـ.ـل بالطاقة النووية وبمقدوره استيعاب 5 آلاف شخص، ويضم العديد من المرافق الأساسية والترفيهية. حيث أصبح الخيال العلمي شبه واقعي بفضل المصمم العربي هاشم الغيلي، وظهر فيديو طموح على الإنترنت في شكل مفهوم طائرة فندقية يمكن أن تحمل 5000 راكباً ولن تحتاج أبداً إلى الهبوط لعدة سنوات ولا حتى ستحتاج للوقود. مقطع الفيديو الجديد يعرض تصميم مستقبلي لفندق طائر تمت تسميته باسم فندق سكاي كروز – Sky Cruise، وهو فندق طيران عملاق مستقبلي يعمل بالطاقة النووية. ويملك سائل الراحة الأساسية مثل صالة الألعاب الرياضية وحوض السباحة مع القدرة على نقل حوالي 5000 راكب.

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