شكرا لبحثكم عن خبر مفاجأة .. إصلاح شاشة الموبايل المحترقة بطريقة سهلة وبسيطة.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - يرغب الجميع في التعرف على علامات حرق شاشة الموبايل، وهذا لأن الموبايل من أهم الأشياء التي يمتلكها المرء، ويتم استخدامه في أكثر من شيء، منهم العمل والدراسية والترفيه، لذلك أي عطل فيه يسبب إزعاج لصاحبه، لهذا سوف نعرض لكم من خلال موقع حصيلة نت بعض المعلومات عن علامات حرق شاشة الموبايل.

علامات حرق شاشة الموبايل

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هناك بعض العلامات التي تظهر على شاشة الموبايل تؤكد أنه تعرضت للحرق، وتلك العلامات هي:

في حالة أن ظهر بقع سوداء مثل الكور على شاشة التليفون.

إذا ظهر أي خط ملون على الشاشة.

إذا تحولت شاشة الهاتف إلى اللون الأبيض فهذا يدل على أنها احترقت.

في حالة أن ظهر أكثر من خط أفقي أو رأسي على الشاشة.

إذا لاحظت أن الصور والإضاءة تبهت في الهاتف، عليك أن تعلم أنها بداية لحرق الشاشة.

في حالة أن تحولت الشاشة إلى اللون الأسود بالكامل ولن تتمكن من الرؤية.

أسباب حرق شاشة الموبايل

هناك مجموعة من الأسباب ينتج عنها حرق شاشة الموبايل، وتلك الأسباب هي: