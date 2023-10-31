شكرا لبحثكم عن خبر مفاجأة .. إصلاح شاشة الموبايل المحترقة بطريقة سهلة وبسيطة.، والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - الرياض - يرغب الجميع في التعرف على علامات حرق شاشة الموبايل، وهذا لأن الموبايل من أهم الأشياء التي يمتلكها المرء، ويتم استخدامه في أكثر من شيء، منهم العمل والدراسية والترفيه، لذلك أي عطل فيه يسبب إزعاج لصاحبه، لهذا سوف نعرض لكم من خلال موقع حصيلة نت بعض المعلومات عن علامات حرق شاشة الموبايل.
علامات حرق شاشة الموبايل
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هناك بعض العلامات التي تظهر على شاشة الموبايل تؤكد أنه تعرضت للحرق، وتلك العلامات هي:
- في حالة أن ظهر بقع سوداء مثل الكور على شاشة التليفون.
- إذا ظهر أي خط ملون على الشاشة.
- إذا تحولت شاشة الهاتف إلى اللون الأبيض فهذا يدل على أنها احترقت.
- في حالة أن ظهر أكثر من خط أفقي أو رأسي على الشاشة.
- إذا لاحظت أن الصور والإضاءة تبهت في الهاتف، عليك أن تعلم أنها بداية لحرق الشاشة.
- في حالة أن تحولت الشاشة إلى اللون الأسود بالكامل ولن تتمكن من الرؤية.
أسباب حرق شاشة الموبايل
هناك مجموعة من الأسباب ينتج عنها حرق شاشة الموبايل، وتلك الأسباب هي:
- في حالة أن كانت البيكسيلات الموجودة في الموبايل من النوع الأحادي أو الثنائي.
- لو كانت البيكسيلات ضعيفة عندها لن تكون قادرة على نقل الضوء من الداخل إلى الخارج.
- في حالة أن قام المستخدم بشراء الهاتف منذ سنوات عديدة، فهذا يعرضه للحرق.
- تعقيم الهاتف من خلال رشه بالكحول بطريقة غير منظمة، حيث يتسبب هذا في دخول الماء إلى الدخل وتدمير شاشة الهاتف.
- إذا تعرض الموبايل لكمية كبيرة من الماء سوف يتعرض إلى الحرق على الفور.
- أولًا قبل حرق الشاشة هناك بعض الأشياء التي تتعرض للتلف وهي التطبيقات التي تم تثبيتها من قبل المستخدم والأيقونات.
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إصلاح شاشة الموبايل المحترقة
حتى تتمكن من إصلاح شاشة الموبايل المحروقة، عليك تتبع الخطوات التالية:
- في حالة أن ظهرت على الهاتف أي علامة من العلامات المذكورة في الأعلى عليك إغلاق الهاتف على الفور.
- عليك أن تترك الهاتف مغلق لمدة 60 أو 70 دقيقة.
- تأكد من استخدام بعض التطبيقات التي تساعد على التخلص من حرق الشاشة مثل تطبيق OLed.
- استخدم هذا التطبيق في حالة أن الشاشة لن تتعرض للحرق الكلي.
- عليك أن تشغل فيديو به الكثير من الألوان وبشكل سريع، هذا حتى شط عمل البيكسيلات للإضاءة مرة أخرى.
- في حالة أن الهاتف لا يفتح، عليك التوجه إلى أقرب مركز صيانة حتى يتم التعامل مع المشكلة بشكل صحيح.
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من خلال تطرقنا للحديث عن علامات حرق شاشة الموبايل، تعرفنا على الكثير من المعلومات المميزة حول شاشات الهواتف، ووجدنا أن هناك أسباب رئيسية لتلك المشكلة وهناك طرق للتعامل معها، كما نؤكد أن الهاتف من أهم الوسائل المستخدمة في التواصل مع الآخرين، ومن خلاله يتم العديد من العمليات، لذلك من الضروري الحرص على الهاتف وعلى كل مكوناته حتى لا يتعرض الشخص لمشكلات مزعجة.
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