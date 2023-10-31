شكرا لبحثكم عن خبر تحذير هام. منخفض جوي وامطار غزيره وسيول. يضرب هذه المناطق خلال ال. 24ساعه.،، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس وقال المركز: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان

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في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة

برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( صحراء الربع الخالي) كذلك على أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.