شكرا لبحثكم عن خبر أسعار مرسيدس GLC الكوبيه 2024 في السعودية.. تعرف عليها.،، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - كشفت شركة مرسيدس الألمانية المخصصة في صناعة السيارات عن إصدارها الجديدة مرسيدس GLC موديل 2024 ، وتنتمي سيارة مرسيدس GLC الجديدة الي فئة السيارات الكوبيه .

- محرك مرسيدس GLC الكوبيه موديل 2024 :

مرسيدس GLC الكوبيه موديل 2024 من الخلف

تستمد سيارة مرسيدس GLC الكوبيه موديل 2024 قوتها من محرك 4 أسطوانات سعه 2000 سي سي تيربو، ، وبها نظام مايلد هايبرد 48 فولت ، وتنتج قوة 255 حصان، وعزم أقصي للدوران 400 نيوتن/ متر ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات ، وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات .

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- مواصفات مرسيدس GLC الكوبيه :

تحتوي سيارة مرسيدس GLC الكوبيه موديل 2024 علي العديد من المميزات منها ، جنوط خاصة بـ AMG ، وديسك بريك مثقب، وأقواس عجلات مطلية بلون الهيكل، وعدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه ، وشاشة عرض مركزية مقاس 11.9 بوصه ، وحزمة Pinnacle Trim ، ونظام صوت من Burmester ، وشاشة عرض على الزجاج هيد اب ديسبلاي ، ونوافذ عازلة للحرارة والضوضاء ، ونظام ملاحة بالفيديو المعزز .

- أسعار مرسيدس GLC الكوبيه موديل 2024 بالسعودية :

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس GLC الكوبيه موديل 2024 تباع بسعر 58.150 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 218.062 ألف ريال سعودي .



الفئة الثانية من سيارة مرسيدس GLC الكوبيه موديل 2024 تباع بسعر 61.000 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 228.750 ألف ريال سعودي .