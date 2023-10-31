شكرا لبحثكم عن خبر تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. شاهد كيف تصرف الطيار! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اضطرت إحدى الرحلات التابعة للخطوط الجوية السعودية العودة مجددا بعد الإقلاع مباشرة، بسبب نسيان راكبة رضيعها في المطار. و اقراء ايضاً : ر سعودية في عودة الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة مرة أخرى عقب إقلاع?ا، بعدما فاجأت الجميع بنسيان?ا الرضيع في المطار. ووثق مقطع فيديو متداول محادثة بين قائد الطائرة وبرج المراقبة بالمطار، يطلب خلال?ا قائد الطائرة التحضير لعودة الرحلة مرة أخرى، لإحضار رضيع نسيته أمه في المطار. ا سعودية" تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. شاهد كيف تصرف الطيار!

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