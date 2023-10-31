قولوا وداعاً لأمراض السكر وتصلب الشرايين وانسدادها.. عشبة جهنمية تخفض السكر في الدم

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يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �لجينسنغ هي نبتة جذرية توصف بخصائصها المضادة لمرض السكري، وقد ثبت أنها تخفض مستويات السكر في الدم في غضون 30 دقيقة فقط.ولاحظت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food انخفاضا ملحوظا في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصومي الجينسنغ الأحمر الكوري.وأضاف الموقع أن “هذه الدراسة هي واحدة من العديد من الدراسات التي تؤكد أن كلا من الجينسنغ الآسيوي والأمريكي يخفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني”.كما وجد تحليل تلوي عام 2016 تحسنا في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنغ، وهي التأثيرات التي يمكن أن تُعزى بما في ذلك إلى ألياف الجينسنغ القابلة للذوبان، والتي ترتبط ب بجزيئات الكولسترول داخل الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم.ولاحظ الباحثون أيضا أن الاستخدام الطبي لمستخلص الجينسنغ يمكن أن يعالج أيضا ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.إضافة إلى ذلك، �لجينسنغ هي نبتة جذرية توصف بخصائصها المضادة لمرض السكري، وقد ثبت أنها تخفض مستويات السكر في الدم في غضون 30 دقيقة فقط.ولاحظت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food انخفاضا ملحوظا في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصومي الجينسنغ الأحمر الكوري.وأضاف الموقع أن “هذه الدراسة هي واحدة من العديد من الدراسات التي تؤكد أن كلا من الجينسنغ الآسيوي والأمريكي يخفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني”.كما وجد تحليل تلوي عام 2016 تحسنا في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنغ، وهي التأثيرات التي يمكن أن تُعزى بما في ذلك إلى ألياف الجينسنغ القابلة للذوبان، والتي ترتبط ب بجزيئات الكولسترول داخل الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم.ولاحظ الباحثون أيضا أن الاستخدام الطبي لمستخلص الجينسنغ يمكن أن يعالج أيضا ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.إضافة إلى ذلك،

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