شكرا لبحثكم عن خبر سيحطم جميع الهواتف..انطلاق OnePlus Open القابل للطي الجديد للمنافسة.،، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - طرحت شركة وان بلس هاتفها القابل للطي الجديد OnePlus Open بشكل رسمي في السوق العالمي، ويأتي الهاتف الجديد من وان بلس كنسخة من Oppo Find N3 الذي تم تقديمه منذ ساعات، فالشركتين تابعين لنفس المُصنع، مجموعة BBK الشهيرة التي تضم أكثر من علامة متخصصة في إنتاج الهواتف الذكية.

مواصفات OnePlus Open :- وزن الهاتف 239 جرام او 245 جرام الأبعاد: – قبل الطي: 153.4×143.1×5.8 مم – بعد الطي: 153.4×73.3×11.7 مم خامات خارجية من الزجاج مع إطار ألومنيوم يتوفر إصدار من الهاتف بظهر من الجلد الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IPX4 دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري الشاشات: – الخارجية: شاشة من نوع OLED بقياس 6.31 بوصة بدقة 1116×2484 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 431 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2800 شمعة ومعدل تحديث من 10 ل 120 هيرتز ودعم Dolby Vision الداخلية: شاشة OLED بقياس 7.82 بوصة بدقة 2268×2440 بيكسل بجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 426 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2800 شمعة ومعدل تحديث من 1 ل 120 هيرتز ودعم Dolby Vision معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 2 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X3 بتردد 3.36 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 740 واجهة OxygenOS 13.2 مبنية على Android 13 مساحة تخزين 512 جيجا مع 12 جيجا رام الرامات من نوع LPDDR5x والذاكرة نوعها UFS 4.0 الكاميرا السيلفي: – الخارجية: كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2. تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps وبها للمثبت الإلكتروني – الداخلية: تأتي كاميرا بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2. تدعم التصوير بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني كاميرا خلفية ثُلاثية، الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بها مثبت بصري، الثانية تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.6 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب الحقيقي حتى 3X، الأخيرة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة معالجة للألوان من Hasselblad بتدعم لفلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم للمثبت الإلكتروني بجميع العدسات وإنتاج فيديوهات HDR10+ مع Dolby Vision الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي سماعات الهاتف الخارجية تأتي Stereo من Dolby Atmos دعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم Faceunlock بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4805 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات وتدعم الشحن العكسي ويتم الشحن من خلال USB Type C ألوان الهاتف الأسود والرمادي

اقراء ايضاً :

يُمكنك شراء هاتف OnePlus Open الجديد للنسخة الـ512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1800 يورو او حوالي 58800 جنيه مصري ( بتحويل العملة فقط ) ، والهاتف متاح للحجز المُسبق في السوق الأوروبي وبداية المبيعات سوف تكون يوم 26 اكتوبر.