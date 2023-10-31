شكرا لبحثكم عن خبر تجنباً للوفاة بالسكتة القلبية.. توقف عن شرب القهوة.،، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تفضل فئه كبيره من الناس مشروب القهوة الشهير، حيث انه سهل التحضير ويتم تحضيره من نبات البن حيث أن مشروب القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا في تاريخ العالم منذ آلاف السنين وبدأ يتطور هذا المشروب ليصبح اكثر لذاذه فهناك من يفضل خلط اللبن المكثف عليه أو وضع بعض أكياس النسكافيه أو الكابتشينو لكي تحصل على مذاق شديد .

حذرت جميع الأطباء من أهمية التوقف عن تناول مشروب القهوة خاصة بعد ظهور الأعراض التي سوف نوضحها إليكم خلال السطور التالية لأنه أصبح خطير جداً على الصحه لدرجة الإصابة بالسكتة الدماغية.

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كما أن الإفراط في تناول مشروب القهوة يتخ فرصه الاصابه بالسكته الدماغية وفقا لتقرير نشره موقع اكسبريس بمعدل خمس مرات إذا كنت تعاني من اضطراب في نظام القلب فيبدو أن القلب لا يتحمل هذه الاضطرابات في نبضات الكهربائية.

أضرار الإفراط في تناول مشروب القهوة

يتسبب في حدوث أضرار بالغة في القلب تشمل أمراض القلب التاجية، ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم إلى جانب عدد من الحالات الأخرى مثل مرضى الصمام وانتهاء دب بالتامور واعتلال عضلة القلب والقيام عملية جراحية في القلب

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ماذا يحدث عند الإمتناع عن تناول عند القهوه كل صباح

يمكنك الامتناع عن تناول القهوة على الريق في الصباح وذلك سوف يعطيك من إرتفاع الاصابة بالرجفان الأذيني الذي يزيد من خطر الإصابة بالثلاجات الدموية داخل عضلة القلب، وهذا الأمر خطير جدا على حياة الإنسان خاصة إذا انتقلت إلى المخ وتسببت في حدوث سكتة دماغية مفاجئ.