شكرا لبحثكم عن خبر لاتشارك هذا الشي حتى لاتقع فريسه سهله للاستغلال.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - دعت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية "أبشر"، إلى عدم مشاركة الفرد معلومات هويته الرقمية نهائياً حتى لا يقع فريسة للاستغلال.

وقالت "أبشر"، عبر حسابها على منصة "إكس": "#لا_يستغلونك، حمايتك تهمنا، حافظ على هويتك الرقمية ولا تشارك معلومات هويتك الرقمية نهائيا".

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وتابعت: "تأكد من الدخول إلى موقع منصة أبشر أو عن طريق تطبيق أبشر الرسمي".