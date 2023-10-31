شكرا لبحثكم عن خبر سيارات هيونداي بدون رسوم اداريه وبلا كفيل والاقساط من 1الى 3مجان.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - سيارة هيونداى بدون رسوم إدارية، هي من الفرض التي لا تعوض لأنها تعتبر من السيارات الممتازة ذات الإمكانيات الكبيرة فى المملكة العربية السعودية، حيث تقوم المملكة بتقديم تمويل من اجل الحصول على سيارة هيونداى بدون رسوم إدارية، ولهذا نجد الاقبال على الشراء من جانب أشخاص كثيره سواء مواطنين او مقيمين كبيره جدا، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على كل التفاصيل التي تخص السيارة والتي أيضا يتم الحصول عليها بدون كفيل.

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سيارة هيونداى بدون رسوم إدارية

يوجد فى المملكة العربية السعودية العديد من عروض السيارات المميزة لجميع الموديلات سواء الحديثة او القديمة، أيضا بأقساط شهريه فى متناول جميع الأشخاص ومها سياره هيونداى بدون رسوم إدارية، وفى السطور التالية سنتعرف على شروط تمويل السيارات من اجل شراء سياره هيونداى، أيضا نتعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة وخطوات التقديم أيضا.

مميزات شراء سيارة هيونداى

أولا السيارة بدون رسوم إدارية.

يمكن الحصول على سيارة هيونداى بدون كفيل.

القسط الأول والثاني والثالث مجانا.

فترة السداد تصل إلى خمس سنوات.

بدون تحويل راتب.

شروط تمويل سيارة هيونداى الجديده

يجب على المتقدم الالتزام بالشروط المعلنة من قبل الشركة الممولة. يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط. يجب أن يكون للمتقدم حساب ائتماني جيد وخالٍ من أي سجلات سلبية في سمه. يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر. يجب أن يكون الراتب الشهري للمتقدم أعلى من 3000 ريال. لا يتم تقديم تمويل السيارة لموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

الأوراق المطلوبة لتمويل سيارة هيونداى

كشف حساب بنكي: يجب تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر يوضح الحركة المالية.

صورة رخصة القيادة: يجب تقديم صورة رخصة القيادة سارية المفعول.

صورة تعريف الراتب: يجب تقديم صورة تعريف الراتب ومعلومات الالتحاق بالعمل ومبلغ الراتب.

صورة الهوية الوطنية: يجب تقديم صورة هوية وطنية سارية المفعول.

صورة الإقامة: يجب تقديم صورة الإقامة السارية المفعول.

إثبات السكن: يجب تقديم إثبات السكن الحالي.

طرق التقديم على شراء سيارة هيونداى