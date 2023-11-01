الهاتف الذي سيشعل فتيل الحرب التكنولوجيه بين امريكا والصين.،!!

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يزيد بن سلمان - الرياض - حظر جهاز آيفون بالصين وإطلاق هاتف هواوي ميت 60 برو الجديد.. هاتفان قد يعيدان إشعال فتيل الحرب بين أميركا والصين.. فكيف ولماذا؟ لا تزال الصين موطناً لملايين مستهلكي جهاز «آيفون» الذي تصنعه شركة «أبل» الأميركية، ولكن قد لا يستمر هذا الوضع بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة بين الصين وأميركا، وبسبب شعبية هاتف «هواوي» الجديد. اقراء ايضاً :

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