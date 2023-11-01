شكرا لبحثكم عن خبر سعودي يمتلك اغلى رقم جوال.، فكم دفع ثمنه؟.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - قام رجل سعودي بشراء رقم مميز من شركة الاتصالات السعودية، دفع ثمنه 300 الف ريال سعودي، الرقم الذي يعتبر اغلى رقم في السعودية

مبلغ يفوق التصور بمبلغ خيالي وصل الى 300 الف ريال سعودي ، فقد لا يكون المبلغ كبيرا، لكن أن تدفع مبلغا كهذا لشراء رقم جوال فهذا ما يثير الكثير من التساؤل.

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بدورها نشرت اتصالات صورة :” صاحب أغلى رقم بيع في المزاد، وقد بيع بـ 300,000 ريال“، أما الرقم المميز فهو “05390000000”، وبيع في مزاد علني لتسجل هذه الصفقة كأغلى رقم في المزاد.

منافسة شرسة ذكرت تقارير أن الإقبال على المزاد كان جيدا جدا، وقسمت الأرقام لثلاث فئات، الماسية التي تضمنت أغلى رقم وبدأ المزاد عليها بـ 50ألف ريال، ثم الذهبية التي افتتحت مزادها بـ 5 آلاف ريال، وأخيرا الفضية وافتتح مزادها بـ 3 آلاف